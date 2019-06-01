ГлавнаяНовости

Мостовой: «Не думаю, что в финале Лиги чемпионов будет открытый футбол»

01 июня 2019, 08:16
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассуждает о финале Лиги чемпионов.

Команды прекрасно друг друга знают. Я не думаю, что будет открытый футбол. Обилия голов ждать не стоит. Предпочтение отдать никому не могу, учитывая, как «Тоттенхэм» прошел «Сити» и «Аякс». Для сюжета было бы лучше, чтобы была серия пенальти. Ее и жду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарвели: «Уверен, против Сан-Марино Россия сыграет в атакующий футбол»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Булыкин: «Обязаны набирать шесть очков в матчах с Сан-Марино и Кипром»
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Быстров: «Если разовьем детские школы, у нас будут такие же Азары»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»
Сегодня, 00:16 Комментарии2
Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»
Вчера, 19:32 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
andrefino13
andrefino13
   495 / 816
01 июня в 21:31
Хотел написать, что Ливерпуль победит без вопросов, но передумал...)))
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 816
01 июня в 21:08
Думаю, что Мостовой ошибается.
Stechkin_MU
Stechkin_MU ответил lobsterdam
   275 / 816
01 июня в 20:59
ну а салаха с мане удалят сразу, чтобы не мешали играть...
Было бы не плохо)))
lobsterdam
lobsterdam ответил Stechkin_MU
   228 / 816
01 июня в 20:54
Гарри Кейн забьёт, Роберто Фермино тоже забьёт, а Сон Хын Мин вообще забьёт головой. И Тоттенхем выиграет 2:1
ну а салаха с мане удалят сразу, чтобы не мешали играть...
lobsterdam
lobsterdam
   228 / 816
01 июня в 20:51
Тоттенхем Шампур проткнет и поджарит неизвестную науке птаху!
Stechkin_MU
Stechkin_MU
   275 / 816
01 июня в 20:34
Гарри Кейн забьёт, Роберто Фермино тоже забьёт, а Сон Хын Мин вообще забьёт головой. И Тоттенхем выиграет 2:1
Jay Jay Okocha
Jay Jay Okocha
   508 / 816
01 июня в 19:29
Мостовой вабще не думает и волосы к тому же не моет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
01 июня в 18:16
Думается, Ливер возьмет кубок.
Народные кому зря не встрянут ;)
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
01 июня в 17:00
Вангую счет 7:6 в пользу Тотенхема
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
01 июня в 16:58
Сбудется наконец мечта Почетино поднять кубок ЛЧ над головою
Ravshan878
Ravshan878
   22 / 816
01 июня в 16:56
Сегодня игроки Ливе . ПЕТУХОВ всех с потрохами в гриль отправить.Петухи совсем разбушовались.
Буду болеть за великого САЛАХА. Всех
приветствую профессоры мирового футбола.
Kerri
Kerri
   290 / 816
01 июня в 16:27
Ливерпуль должен выигрывать!
dok66
dok66
   647 / 816
01 июня в 16:25
Ливер должен
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
01 июня в 15:13
Если Мостовой за закрытый футбол - значит будет все наоборот!!!
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   393 / 816
01 июня в 14:26
ХЗ Гвардиола сыграл в открытый футбол,получил мячей сетку,Клопп не будет повторять ошибок Гвардиолы,что то своё придумает.
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
01 июня в 14:01
У этих команд закрытого футбола не бывает
ermak6848
ermak6848
   139 / 816
01 июня в 13:54
Шурик может сказать всё что Хочет но Победит сильнейший..
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
01 июня в 12:58
Зачастую Мостовой ошибался в своих прогнозах) Думаю, что это будет и на этот раз. Хочется верить, что оба клуба подарят нам настоящий футбольный концерт!
Вильям Уолесс
Вильям Уолесс
   44 / 816
01 июня в 12:49
Мерзкие, кабинетные наглосаксы могут лишь разыгрывать красивые спектакли. Не более.
NGY
NGY
   35 / 816
01 июня в 12:16
Не совсем согласен.

Если команды друг друга знают, а они знают друг друга прескрасно, то будет закрытая игра, до первого гола, а потом будет начнется открытый футбол.

Все будет как в игре Челси - Арсенал.
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 12:11
Игра покажет. Кто чего стоит...
juchok
juchok ответил Егор Голубев
   738 / 816
01 июня в 12:03
Если Ливер первый забьет то будет более 3 голов))))
забьет
Егор Голубев
Егор Голубев
01 июня в 11:57
Если Ливер первый забьет то будет более 3 голов))))
juchok
juchok ответил Caniggia
   738 / 816
01 июня в 11:42
Похоже, игра действительно будет закрытая. Никто не захочет рисковать, даже Ливер, который умеет уничтожать соперников, накидываясь на них с шашками наголо. Слишком высока цена этого матча. Но не хотелось бы унылых 0-0 и серии пендалей, как когда-то Челси с МЮ в Москве сгоняли. Надеюсь увидеть голы. Счёт, примерно, 2-1 в пользу Ливерухи.
там 1-1 уже было после первого тайма
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 816
01 июня в 11:22
До первого гола, а там начнется рубилово. А вообще приглашать спартача на аналитическое интервью это позор. Гыгыгы
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
01 июня в 10:48
Команды прекрасно друг друга знают. Я не думаю, что будет открытый футбол. Обилия голов ждать не стоит. Предпочтение отдать никому не могу, учитывая, как «Тоттенхэм» прошел «Сити» и «Аякс». Для сюжета было бы лучше, чтобы была серия пенальти. Ее и жду.
к полуночи включай ящик - посмотришь пендали,если будут. А вообще Спартак одна из команд,которая любит футбол из-за пенальти,если бы не они,то этот спорт был бы скучным,как шахматы.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 10:42
Мостовой :
"Не думаю.Знаю.
Когда пролетаю-
я много болтаю.
Мне платят за это
которое лето,
и даже зимой.
Футбол,я с тобой!"
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 10:24
Если бы сбывались прогнозы Мостового, то "Спартак" был бы вечным чемпионом.
Left Boy
Left Boy
   172 / 816
01 июня в 10:19
твои прогнозы вечно мимо, клоун
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 816
01 июня в 09:31
шпоры
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100