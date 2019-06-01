Мостовой: «Не думаю, что в финале Лиги чемпионов будет открытый футбол»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассуждает о финале Лиги чемпионов.
Команды прекрасно друг друга знают. Я не думаю, что будет открытый футбол. Обилия голов ждать не стоит. Предпочтение отдать никому не могу, учитывая, как «Тоттенхэм» прошел «Сити» и «Аякс». Для сюжета было бы лучше, чтобы была серия пенальти. Ее и жду.
Народные кому зря не встрянут ;)
Народные кому зря не встрянут ;)
Буду болеть за великого САЛАХА. Всех
приветствую профессоры мирового футбола.
Буду болеть за великого САЛАХА. Всех
приветствую профессоры мирового футбола.
Если команды друг друга знают, а они знают друг друга прескрасно, то будет закрытая игра, до первого гола, а потом будет начнется открытый футбол.
Все будет как в игре Челси - Арсенал.
Если команды друг друга знают, а они знают друг друга прескрасно, то будет закрытая игра, до первого гола, а потом будет начнется открытый футбол.
Все будет как в игре Челси - Арсенал.
к полуночи включай ящик - посмотришь пендали,если будут. А вообще Спартак одна из команд,которая любит футбол из-за пенальти,если бы не они,то этот спорт был бы скучным,как шахматы.
к полуночи включай ящик - посмотришь пендали,если будут. А вообще Спартак одна из команд,которая любит футбол из-за пенальти,если бы не они,то этот спорт был бы скучным,как шахматы.
"Не думаю.Знаю.
Когда пролетаю-
я много болтаю.
Мне платят за это
которое лето,
и даже зимой.
Футбол,я с тобой!"
"Не думаю.Знаю.
Когда пролетаю-
я много болтаю.
Мне платят за это
которое лето,
и даже зимой.
Футбол,я с тобой!"