Мостовой: «Не думаю, что в финале Лиги чемпионов будет открытый футбол»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассуждает о финале Лиги чемпионов.

Команды прекрасно друг друга знают. Я не думаю, что будет открытый футбол. Обилия голов ждать не стоит. Предпочтение отдать никому не могу, учитывая, как «Тоттенхэм» прошел «Сити» и «Аякс». Для сюжета было бы лучше, чтобы была серия пенальти. Ее и жду.