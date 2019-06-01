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Бакаев: «Левашов может усилить „Спартак“»

01 июня 2019, 02:27

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который провёл минувший сезон в аренде в «Арсенале», прокомментировал ожидающийся переход голкипера тульского клуба Михаила Левашова в стан «красно-белых».

Не обсуждали с Левашовым его переход в «Спартак», но в команде шутили над этим постоянно. Как-то мы пришли вместе в одной футболке. Нам тут же сказали: «О, вот и новая форма „Спартака“ в следующем сезоне». 

В «Спартаке» уже есть три вратаря, зачем нужен этот трансфер? 

Он может усилить. Левашов – хороший вратарь. Но и в «Спартаке» хорошие вратари. Это нас сделает только сильнее.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
01 июня в 18:39
С вратарём как то слишком поспешно.
makkie
makkie
   25 / 816
01 июня в 16:49
Сомнительно...
VV V
VV V
   178 / 816
01 июня в 11:43
Спартак может усилить только серьёзная работа с судейским корпусом.
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 816
01 июня в 11:24
Левашев может попрощаться с футболом. если перейдет к свиньям. Гыгыгы
Red blu
Red blu
   171 / 816
01 июня в 11:08
Усилить спартак не может да же Нойер!
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 10:39
Очередной терпила,гениальный №43 в "Спартаке",в соответствие с цифрой,которую любят употреблять спартачи , в применение к единственному вратарю ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
01 июня в 07:07
Сейчас любой даже весьма посредственный игрок может усилить Спартак.
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