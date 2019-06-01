Бакаев: «Левашов может усилить „Спартак“»

Полузащитник «Спартака» , который провёл минувший сезон в аренде в «Арсенале», прокомментировал ожидающийся переход голкипера тульского клуба в стан «красно-белых».

Не обсуждали с Левашовым его переход в «Спартак», но в команде шутили над этим постоянно. Как-то мы пришли вместе в одной футболке. Нам тут же сказали: «О, вот и новая форма „Спартака“ в следующем сезоне».

В «Спартаке» уже есть три вратаря, зачем нужен этот трансфер?

Он может усилить. Левашов – хороший вратарь. Но и в «Спартаке» хорошие вратари. Это нас сделает только сильнее.