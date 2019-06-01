Рейнгольд: «„Ливерпуль“ победит „Тоттенхэм“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд дал прогноз на финал Лиги чемпионов.
Жду, что всё-таки «Ливерпуль» после долгого перерыва сможет выиграть Лигу чемпионов. Давно они уже не выигрывали. Хотя «Тоттенхэм» не выигрывал еще дольше. По составу, думаю, «Ливерпуль» чуть посильнее. Но не надо забывать, что «Тоттенхэм» очень боевая команда, у которой есть свой игровой почерк. Мне кажется, что победит тот, кому больше подфартит. Бывает и такое в футболе. Но есть одно «но»: в «Ливерпуле» есть Салах. Сумеет «Тоттенхэм» выключить этого игрока - 50% могут рассчитывать на успех, не сумеют - все, ничего не выиграют. Поэтому посмотрим, что сотворят футболисты обеих команд. Думаю, что 2:1 выиграет «Ливерпуль». А там уж игра покажет, отгадал я или нет.
Придётся,видимо,на курчаков поставить.
Придётся,видимо,на курчаков поставить.
Трудно было читать после этих слов, мешали слёзы на глазах от смеха.
Трудно было читать после этих слов, мешали слёзы на глазах от смеха.
Без Салаха и Фирмино вынесли Барсу 4-0 или он не смотрел тот матч?!а с Салахом проиграли 0-3.
Без Салаха и Фирмино вынесли Барсу 4-0 или он не смотрел тот матч?!а с Салахом проиграли 0-3.
Казалось бы - какая связь? - а вот поди ж ты :)))
Казалось бы - какая связь? - а вот поди ж ты :)))