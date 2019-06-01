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Рейнгольд: «„Ливерпуль“ победит „Тоттенхэм“»

01 июня 2019, 08:41
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд дал прогноз на финал Лиги чемпионов.

Жду, что всё-таки «Ливерпуль» после долгого перерыва сможет выиграть Лигу чемпионов. Давно они уже не выигрывали. Хотя «Тоттенхэм» не выигрывал еще дольше. По составу, думаю, «Ливерпуль» чуть посильнее. Но не надо забывать, что «Тоттенхэм» очень боевая команда, у которой есть свой игровой почерк. Мне кажется, что победит тот, кому больше подфартит. Бывает и такое в футболе. Но есть одно «но»: в «Ливерпуле» есть Салах. Сумеет «Тоттенхэм» выключить этого игрока - 50% могут рассчитывать на успех, не сумеют - все, ничего не выиграют. Поэтому посмотрим, что сотворят футболисты обеих команд. Думаю, что 2:1 выиграет «Ливерпуль». А там уж игра покажет, отгадал я или нет.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   177 / 816
01 июня в 13:31
Ливерпулю победы!
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
01 июня в 11:20
Хочется в это верить, удачи Ливерпулю!
Red blu
Red blu
   171 / 816
01 июня в 11:15
Хорошо еще что Рейнгольд не употребляет свое любимое слово "разорвет", особенно после того как пророчил, что спартак разорвет соперника, а сами жидко слились.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 10:33
Рейнгольд :"У ЦСКА нет шансов в домашнем матче с ЦСКА" Итог :1-2...
Придётся,видимо,на курчаков поставить.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 816
01 июня в 10:06
...Хотя «Тоттенхэм» не выигрывал еще дольше...

Трудно было читать после этих слов, мешали слёзы на глазах от смеха.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
01 июня в 10:00
Скорее всего так и будет.
Karkaz
Karkaz
   330 / 816
01 июня в 09:57
Какой еще Салах? Манэ самый опасный нападающий в Ливерпуле.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил mihaluch
   104 / 816
01 июня в 09:52
Чемпион СССР в составе "Спартака" 1962 года.
меня ещё и в утробе не было... видать парень потерялся из виду,вот и решил о себе заявить. правда времена совсем другие з-а эти 55 лет. хотя он сказал обыденные фразы,на уровне аматера.
Без Салаха и Фирмино вынесли Барсу 4-0 или он не смотрел тот матч?!а с Салахом проиграли 0-3.
mihaluch
mihaluch ответил заDOOMчивый
   38 / 816
01 июня в 09:21
восхитительный игрок и не менее великолепный прогнозист.... я такого не припомню в Спартаке,он до Черенкова играл или после Феди?
Чемпион СССР в составе "Спартака" 1962 года.
drug01
drug01
   64 / 816
01 июня в 09:19
Верно говорит!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
01 июня в 09:14
восхитительный игрок и не менее великолепный прогнозист.... я такого не припомню в Спартаке,он до Черенкова играл или после Феди?
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 09:06
Значит всё будет наоборот.
post-navigator
post-navigator
   254 / 816
01 июня в 08:50
Отчего-то с каждой новостью про Ливерпуль всё более стыдно за Спартак-пиджак.
Казалось бы - какая связь? - а вот поди ж ты :)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 816
01 июня в 08:48
Салах уж как год не игрок
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 08:48
как скажете...
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   36 / 816
01 июня в 08:45
Ну евреи то всё знают)
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