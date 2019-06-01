Бакаев: «В следующем сезоне „Спартак“ выступит намного лучше»

Полузащитник «Спартака» , который этот год провёл в аренде в тульском «Арсенале», поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Почему мне должно быть страшно возвращаться в «Спартак»? Впереди новый сезон, мы будем более сыгранными. Футболисты уже привыкли к Олегу Георгиевичу [Кононову], к его требованиям. «Спартак» в следующем сезоне выступит намного лучше.

За счёт чего? Увидите в следующем сезоне (смеётся).

Изменится ли атмосфера вокруг клуба в межсезонье? Новые эмоции будут, это точно. Проведём хорошие сборы и постараемся всё исправить, показать хороший футбол, порадовать болельщиков.

Бывает, читаю то, что пишут о «Спартаке». И прессу, и то, что пишут болельщики. Мне интересно. «Спартаку» достаётся? А что тут нового? Так всегда было, так всегда будет. Сколько себя помню, о «Спартаке» всегда говорили или плохо, или никак. Вокруг нашего клуба всегда будет давление, просто потому что людям не всё равно. Стоит только провести один неудачный матч – сразу появляется масса критики. Ничего нового, это – «Спартак», это нормально. Будем стремиться показывать хороший футбол, чтобы критики стало меньше.