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Бакаев: «В следующем сезоне „Спартак“ выступит намного лучше»

01 июня 2019, 01:28

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который этот год провёл в аренде в тульском «Арсенале», поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Почему мне должно быть страшно возвращаться в «Спартак»? Впереди новый сезон, мы будем более сыгранными. Футболисты уже привыкли к Олегу Георгиевичу [Кононову], к его требованиям. «Спартак» в следующем сезоне выступит намного лучше. 

За счёт чего? Увидите в следующем сезоне (смеётся). 

Изменится ли атмосфера вокруг клуба в межсезонье? Новые эмоции будут, это точно. Проведём хорошие сборы и постараемся всё исправить, показать хороший футбол, порадовать болельщиков. 

Бывает, читаю то, что пишут о «Спартаке». И прессу, и то, что пишут болельщики. Мне интересно. «Спартаку» достаётся? А что тут нового? Так всегда было, так всегда будет. Сколько себя помню, о «Спартаке» всегда говорили или плохо, или никак. Вокруг нашего клуба всегда будет давление, просто потому что людям не всё равно. Стоит только провести один неудачный матч – сразу появляется масса критики. Ничего нового, это – «Спартак», это нормально. Будем стремиться показывать хороший футбол, чтобы критики стало меньше.

Также Бакаев прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   48 / 816
01 июня в 15:40
...Сколько себя помню, о «Спартаке» всегда говорили или плохо, или никак.
А я ,сколько себя помню, всегда слышал разговоры о Спартаке только в восторженных тонах.И так было десятилетиями.Неудачи воспринимались как что-то из ряда вон.Победы стирались в памяти,а неудачи нет.Теперь же всё наоборот,потому Бакаев и не помнит нормальных разговоров о клубе.Родился не во время.
Посмотрим,подождём.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   407 / 816
01 июня в 14:22
Спартак давно превратился в середняка, но привык махать шапками выше пятого места.
Denkuz
Denkuz
   196 / 816
01 июня в 13:55
Свиньи на это давно не способны.
VV V
VV V
   178 / 816
01 июня в 11:37
Спартак ни гипотетически, ни практически, ни физически, ни даже теоретически, не сможет выступать лучше.......
Red blu
Red blu
   171 / 816
01 июня в 11:10
спартак лучше может выступить только с командами ФНЛ.
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
01 июня в 11:06
Бакаев, стыдно за спартак.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 10:36
Раньше были времена-
титулы и премии,
а теперь все шлют вас "на..."
и одно давление.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
01 июня в 08:14
Неплохой игрок....
И все эти высказанные дежурные фразы с намеком на обреченность- преждевременны...
Может его кто купит....В летнее окно...
LOpp
LOpp
   9 / 816
01 июня в 06:08
Опять пустая болтовня.
Кошк 47
Кошк 47
   737 / 816
01 июня в 05:18
Это уже даже не смешно))))Кононофф верим!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 816
01 июня в 04:55
Старая песня о главном, каждый год такое слышим. Клоуны!
yasukuni
yasukuni ответил mortid
   444 / 816
01 июня в 04:52
Лучше это как? Опять пятое место, но пропущенных будет на один меньше, чем в этом сезоне?
Строительство Спартак "Тула" продолжается. А лучше это восьмое место. В смысле - в лучшем случае.
mortid
mortid
   145 / 816
01 июня в 03:50
Лучше это как? Опять пятое место, но пропущенных будет на один меньше, чем в этом сезоне?
Аксинья
Аксинья
   58 / 816
01 июня в 03:43
Для этого надо сменить парадный пиджак на рабочую фуфайку...
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
01 июня в 03:06
Намного - это первое место.
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