Бакаев: «В следующем сезоне „Спартак“ выступит намного лучше»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который этот год провёл в аренде в тульском «Арсенале», поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Почему мне должно быть страшно возвращаться в «Спартак»? Впереди новый сезон, мы будем более сыгранными. Футболисты уже привыкли к Олегу Георгиевичу [Кононову], к его требованиям. «Спартак» в следующем сезоне выступит намного лучше.
За счёт чего? Увидите в следующем сезоне (смеётся).
Изменится ли атмосфера вокруг клуба в межсезонье? Новые эмоции будут, это точно. Проведём хорошие сборы и постараемся всё исправить, показать хороший футбол, порадовать болельщиков.
Бывает, читаю то, что пишут о «Спартаке». И прессу, и то, что пишут болельщики. Мне интересно. «Спартаку» достаётся? А что тут нового? Так всегда было, так всегда будет. Сколько себя помню, о «Спартаке» всегда говорили или плохо, или никак. Вокруг нашего клуба всегда будет давление, просто потому что людям не всё равно. Стоит только провести один неудачный матч – сразу появляется масса критики. Ничего нового, это – «Спартак», это нормально. Будем стремиться показывать хороший футбол, чтобы критики стало меньше.
Также Бакаев прокомментировал свой первый вызов в сборную России.
А я ,сколько себя помню, всегда слышал разговоры о Спартаке только в восторженных тонах.И так было десятилетиями.Неудачи воспринимались как что-то из ряда вон.Победы стирались в памяти,а неудачи нет.Теперь же всё наоборот,потому Бакаев и не помнит нормальных разговоров о клубе.Родился не во время.
Посмотрим,подождём.
А я ,сколько себя помню, всегда слышал разговоры о Спартаке только в восторженных тонах.И так было десятилетиями.Неудачи воспринимались как что-то из ряда вон.Победы стирались в памяти,а неудачи нет.Теперь же всё наоборот,потому Бакаев и не помнит нормальных разговоров о клубе.Родился не во время.
Посмотрим,подождём.
титулы и премии,
а теперь все шлют вас "на..."
и одно давление.
титулы и премии,
а теперь все шлют вас "на..."
и одно давление.
И все эти высказанные дежурные фразы с намеком на обреченность- преждевременны...
Может его кто купит....В летнее окно...
И все эти высказанные дежурные фразы с намеком на обреченность- преждевременны...
Может его кто купит....В летнее окно...