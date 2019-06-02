Ван Дейк - лучший игрок финала Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0). В отчетном поединке футболист провел все 90 минут.
Голландец, перешедший в «Ливерпуль» зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году «Ливерпуль» также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» со счетом 1:3.
Но судя по твоему ответу ты персоглор Месси. Ну и счастья вам да любовь!
Но судя по твоему ответу ты персоглор Месси. Ну и счастья вам да любовь!
ЗМ за голы в решающих матчах? Бейл/Бензема? Ориги?
Справедливости ради, смотрите на индивидуальные показатели, не забывая весь путь всего сезона.
ЗМ за голы в решающих матчах? Бейл/Бензема? Ориги?
Справедливости ради, смотрите на индивидуальные показатели, не забывая весь путь всего сезона.
А ты не помнишь, как вы глоры аргентинской плаксы топили за Модрича, лишь бы заслуженый Золотой мяч не достался Роналду???
Двуличные вы наши...
Хотя за Ван Дейка и Золотой мяч, говорили еще до того, как Ливер нагнул Барселону, с её бестолковым аргентинским дриблером, который обещал вернуть кубок ЛЧ в Барселону в этом сезоне .
И говорили не только фанаты Роналду, но и посторонние к нему болельщики.
А ты не помнишь, как вы глоры аргентинской плаксы топили за Модрича, лишь бы заслуженый Золотой мяч не достался Роналду???
Двуличные вы наши...
Хотя за Ван Дейка и Золотой мяч, говорили еще до того, как Ливер нагнул Барселону, с её бестолковым аргентинским дриблером, который обещал вернуть кубок ЛЧ в Барселону в этом сезоне .
И говорили не только фанаты Роналду, но и посторонние к нему болельщики.
Сегодня 01:10
ответ пользователю Так Себе Аналитик (раскрыть)
А после того, как опрокинули наглым образом Рибери, не надо было закрывать?) Или там все нормально и по честному
___________
А после того, наглым образом Золотой мяч 2015 Неймара, отдали Меське, ты тоже не забывай сказочник ты наш.
Сегодня 01:10
ответ пользователю Так Себе Аналитик (раскрыть)
А после того, как опрокинули наглым образом Рибери, не надо было закрывать?) Или там все нормально и по честному
___________
А после того, наглым образом Золотой мяч 2015 Неймара, отдали Меське, ты тоже не забывай сказочник ты наш.
Безусловно, Ван Дейк в этом году заслуживает Золотой мяч. Такого защитника еще поискать нужно!
Безусловно, Ван Дейк в этом году заслуживает Золотой мяч. Такого защитника еще поискать нужно!