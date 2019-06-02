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Ван Дейк - лучший игрок финала Лиги чемпионов

02 июня 2019, 00:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0). В отчетном поединке футболист провел все 90 минут.

Голландец, перешедший в «Ливерпуль» зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году «Ливерпуль» также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» со счетом 1:3.

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Все комментарии
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Steven Gerrard 008
   336 / 816
вчера в 16:56
А где был Месси, когда Ливерпуль громил Барселону?
а где был Ван Дейк когда Барса громила Ливерпуль? к тому же первый мяч был забит по его ошибке
azkan
azkan ответил Ruslik1982
   348 / 816
04 июня в 12:55
Алисон же больше тащил, к тому же меньше всех пропустил в чемпионате. Почему ванДейку нужно отдать, а не Алисону, ЗМ? по чем считать результативность ванДейка? по заблокированным ударам? так наверняка найдется в Европе защитник, который заблокировал их больше. ЛЧ выиграла команда, в которой и ванДейк и Ориги внесли примерно одинаковый вклад. Зотой мяч дается игроку, а не команде. Ты сча будешь каждый сезон топить против Месси, после того как твой п**дик зачах в Италии?
)) ты с кем то меня путаешь. Я не знаю о каком п**ке ты болтаешь..
Но судя по твоему ответу ты персоглор Месси. Ну и счастья вам да любовь!
Брулин
Брулин
   76 / 816
02 июня в 09:59
Алиссона ещё нужно отметить, топ воротник
Rizo1
Rizo1
   175 / 816
02 июня в 09:12
Ябы сказал Алисон! Его спокойствие и сейвы.... это было что то.....
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
02 июня в 06:41
Алиссон был не хуже ..
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Master ШиФу
   33 / 816
02 июня в 02:40
А где был Месси, когда Ливерпуль громил Барселону?
-Владислав-
-Владислав- ответил Master ШиФу
   66 / 816
02 июня в 02:30
дооо, ваш гномик даже когда на трибуне будет сидеть, вы и то будете кричать что зм ему, он и так их незаслуженно наполучал
амурец
амурец ответил Ruslik1982
   65 / 816
02 июня в 02:22
а почему Месси? Только потому что его фантики считают его лучшим?
амурец
амурец
   65 / 816
02 июня в 02:20
Ван Дейк был конечно хорош, но все же в конкретном матче молодец Алиссон, а Ван Дейк за сезон заслужили ЗМ
Master ШиФу
Master ШиФу
   336 / 816
02 июня в 02:04
За что ему ЗМ? За один трофей? Он недостаточно был хорош чтобы выиграть ЗМ. Индивидуально Месси был сильнее в этом году
Imrebellion
Imrebellion
   458 / 816
02 июня в 01:51
ЗМ за командные трофеи? Ок. Где тогда награда Варана в прошлом году?
ЗМ за голы в решающих матчах? Бейл/Бензема? Ориги?

Справедливости ради, смотрите на индивидуальные показатели, не забывая весь путь всего сезона.
бундер
бундер
   665 / 816
02 июня в 01:27
Алиссон
NGYCR7
NGYCR7 ответил Ruslik1982
   201 / 816
02 июня в 01:26
Все глоры Роналду топят против Месси, после того как их пи*рок зачах в Италии. Находят 100500 фантазий, которые совершил ванДейк, лиж бы только не Месси.
Да ты что говоришь?

А ты не помнишь, как вы глоры аргентинской плаксы топили за Модрича, лишь бы заслуженый Золотой мяч не достался Роналду???

Двуличные вы наши...

Хотя за Ван Дейка и Золотой мяч, говорили еще до того, как Ливер нагнул Барселону, с её бестолковым аргентинским дриблером, который обещал вернуть кубок ЛЧ в Барселону в этом сезоне .

И говорили не только фанаты Роналду, но и посторонние к нему болельщики.
95-shishani-95
95-shishani-95
   98 / 816
02 июня в 01:25
Вот кого надо брать в Реал через сезон или два!!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Y.N.W.A.
   33 / 816
02 июня в 01:25
++++++
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил NGYCR7
   98 / 816
02 июня в 01:24
Летучий-Голландец. Сегодня 01:10 ответ пользователю Так Себе Аналитик (раскрыть) А после того, как опрокинули наглым образом Рибери, не надо было закрывать?) Или там все нормально и по честному ___________ А после того, наглым образом Золотой мяч 2015 Неймара, отдали Меське, ты тоже не забывай сказочник ты наш.
Про Снейдера, Иньесту и Хави тоже!!!
NGYCR7
NGYCR7
   201 / 816
02 июня в 01:21
Летучий-Голландец.
Сегодня 01:10
ответ пользователю Так Себе Аналитик (раскрыть)
А после того, как опрокинули наглым образом Рибери, не надо было закрывать?) Или там все нормально и по честному
___________

А после того, наглым образом Золотой мяч 2015 Неймара, отдали Меське, ты тоже не забывай сказочник ты наш.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил NGYCR7
   52 / 816
02 июня в 01:20
История о том, как мог всего один человек на поле, наглухо закрыть проблемную оборону Ливерпуля, которая была многие годы. Безусловно, Ван Дейк в этом году заслуживает Золотой мяч. Такого защитника еще поискать нужно!
Все глоры Роналду топят против Месси, после того как их пи*рок зачах в Италии. Находят 100500 фантазий, которые совершил ванДейк, лиж бы только не Месси.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   182 / 816
02 июня в 01:19
Вирджил ты просто умница! Удачи с Ливерпулем!
NGYCR7
NGYCR7
   201 / 816
02 июня в 01:17
История о том, как мог всего один человек на поле, наглухо закрыть проблемную оборону Ливерпуля, которая была многие годы.

Безусловно, Ван Дейк в этом году заслуживает Золотой мяч. Такого защитника еще поискать нужно!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил azkan
   52 / 816
02 июня в 01:16
По мне сегодня Алиссон был лучшим в Ливерпуле. Но ван Дейк заслужил Золотой мяч!
Алисон же больше тащил, к тому же меньше всех пропустил в чемпионате. Почему ванДейку нужно отдать, а не Алисону, ЗМ? по чем считать результативность ванДейка? по заблокированным ударам? так наверняка найдется в Европе защитник, который заблокировал их больше. ЛЧ выиграла команда, в которой и ванДейк и Ориги внесли примерно одинаковый вклад. Зотой мяч дается игроку, а не команде. Ты сча будешь каждый сезон топить против Месси, после того как твой п**дик зачах в Италии?
azkan
azkan
   348 / 816
02 июня в 01:12
По мне сегодня Алиссон был лучшим в Ливерпуле. Но ван Дейк заслужил Золотой мяч!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
   305 / 816
02 июня в 01:10
А после того, как опрокинули наглым образом Рибери, не надо было закрывать?) Или там все нормально и по честному
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
   5 / 816
02 июня в 01:06
Её можно было закрывать и когда Снейдер стал творцом успеха "Интера" в ЛЧ и Голландию в финал потащил, однако же не закрыли. Не в первый раз Месси за набитую на "Леганесах" стату дадут
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
02 июня в 01:05
пожалуй...
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 816
02 июня в 00:58
Ван Дейк и Беккер
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   17 / 816
02 июня в 00:57
ЗМ без вариантов. Еслм опрокинут, можно закрывать эту контору по выдачам мячей.
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
02 июня в 00:56
Ван Дейк заслужил в этом году ЗМ но Фифа навернека подарят гномику.
Martini_1987
Martini_1987
   86 / 816
02 июня в 00:56
Золотой мяч ему, заслужил, как никто в этом году
kanuni
kanuni
   288 / 816
02 июня в 00:55
Монстр обороны,вполне заслуженно
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