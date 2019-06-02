Ван Дейк - лучший игрок финала Лиги чемпионов

02 июня 2019, 00:54

Защитник «Ливерпуля» признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0). В отчетном поединке футболист провел все 90 минут.

Голландец, перешедший в «Ливерпуль» зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году «Ливерпуль» также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» со счетом 1:3.