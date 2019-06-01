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Дриусси - лучший игрок «Зенита» в мае

01 июня 2019, 20:16

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом команды по итогам мая.

В прошлом месяце аргентинец забил 5 голов в трех встречах.

Второе место в опросе занял защитник Александр Анюков. Третий - защитник Ярослав Ракицкий.

Отметим, что Дриусси занял второе место в рейтинге лучших игроков за май, уступив Федору Чалову.

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Все комментарии
777Joker777
777Joker777
02 июня в 06:26
Молодец Дриусси)
Leningrad 84
Leningrad 84
   281 / 816
02 июня в 05:43
Абсолютно заслуженно!
Питер рулит
Питер рулит ответил Jeck Denielse
   212 / 816
02 июня в 05:28
Чалов в мае - 3 гола...(1 с пенальти) Дриусси в мае - 5 голов... Чалов - 0 дублей в мае.. Дриусси - 2 дубля в мае.. Чалов - 0 титулов в мае.. Дриусси - 1 титул в мае.. В очном противоборстве Зенит-ЦСКА: Дриусси - 2 гола.. Чалов - 0 голов.. Вот и решайте сами чьё голосование справедливей...))) Игрок РПЛ в мае - Чалов.. Игрок Зенита в мае - Дриусси..
По версии футболистов игрок РПЛ-Дзюба!!!
а чалов по версии болел (просто за мАсквача больше народа не поленилось,да к Дзюбе зависть)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 01:11
Чалов в мае - 3 гола...(1 с пенальти)
Дриусси в мае - 5 голов...

Чалов - 0 дублей в мае..
Дриусси - 2 дубля в мае..

Чалов - 0 титулов в мае..
Дриусси - 1 титул в мае..

В очном противоборстве Зенит-ЦСКА:
Дриусси - 2 гола..
Чалов - 0 голов..

Вот и решайте сами чьё голосование справедливей...)))
Игрок РПЛ в мае - Чалов..
Игрок Зенита в мае - Дриусси..
Fleischjager
Fleischjager
   370 / 816
02 июня в 00:33
сейчас чуток вольется возможно второй Шава у нас будет
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 21:44
Даже Дзюбана обошёл.
Nikola45
Nikola45
   183 / 816
01 июня в 21:28
Парень молодой! Перспективный )) Поздравления ему!
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
01 июня в 20:46
Поздравляю Себастьяна!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   244 / 816
01 июня в 20:40
Поздравляю Дриусси с таким достижением
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
01 июня в 20:37
Хочет остаться в Зените...
alexando1974
alexando1974
   797 / 816
01 июня в 20:27
в конце сезона раззабивался! а так особо невпечатляет)
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