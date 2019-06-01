Дриусси - лучший игрок «Зенита» в мае

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом команды по итогам мая.
В прошлом месяце аргентинец забил 5 голов в трех встречах.
Второе место в опросе занял защитник Александр Анюков. Третий - защитник Ярослав Ракицкий.
Отметим, что Дриусси занял второе место в рейтинге лучших игроков за май, уступив Федору Чалову.
а чалов по версии болел (просто за мАсквача больше народа не поленилось,да к Дзюбе зависть)...
а чалов по версии болел (просто за мАсквача больше народа не поленилось,да к Дзюбе зависть)...
Дриусси в мае - 5 голов...
Чалов - 0 дублей в мае..
Дриусси - 2 дубля в мае..
Чалов - 0 титулов в мае..
Дриусси - 1 титул в мае..
В очном противоборстве Зенит-ЦСКА:
Дриусси - 2 гола..
Чалов - 0 голов..
Вот и решайте сами чьё голосование справедливей...)))
Игрок РПЛ в мае - Чалов..
Игрок Зенита в мае - Дриусси..
Дриусси в мае - 5 голов...
Чалов - 0 дублей в мае..
Дриусси - 2 дубля в мае..
Чалов - 0 титулов в мае..
Дриусси - 1 титул в мае..
В очном противоборстве Зенит-ЦСКА:
Дриусси - 2 гола..
Чалов - 0 голов..
Вот и решайте сами чьё голосование справедливей...)))
Игрок РПЛ в мае - Чалов..
Игрок Зенита в мае - Дриусси..