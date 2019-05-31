Определен лучший игрок РПЛ в сезоне-2018/19

31 мая 2019, 12:56

РПЛ назвала лучшего футболиста сезона по итогам голосования болельщиков в сети ВКонтакте. Игроком года признан 21-летний нападающий ЦСКА , он набрал 41,15% голосов.

Второе место занял форвард «Зенита» (27,22%), а тройку лучших замкнул иранский нападающий «сине-бело-голубых» (9,96%).