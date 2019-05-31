Определен лучший игрок РПЛ в сезоне-2018/19

РПЛ назвала лучшего футболиста сезона по итогам голосования болельщиков в сети ВКонтакте. Игроком года признан 21-летний нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, он набрал 41,15% голосов.
Второе место занял форвард «Зенита» Артём Дзюба (27,22%), а тройку лучших замкнул иранский нападающий «сине-бело-голубых» Сердар Азмун (9,96%).
Напомним, Чалов становился лучшим игроком лиги в октябре и мае. В 30 матчах РПЛ он забил 15 голов и отдал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром первенства.
Удачи и голов в новом сезоне.
Удачи и голов в новом сезоне.
Заслужил
Заслужил