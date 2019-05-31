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Определен лучший игрок РПЛ в сезоне-2018/19

31 мая 2019, 12:56

РПЛ назвала лучшего футболиста сезона по итогам голосования болельщиков в сети ВКонтакте. Игроком года признан 21-летний нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, он набрал 41,15% голосов.

Второе место занял форвард «Зенита» Артём Дзюба (27,22%), а тройку лучших замкнул иранский нападающий «сине-бело-голубых» Сердар Азмун (9,96%).

Напомним, Чалов становился лучшим игроком лиги в октябре и мае. В 30 матчах РПЛ он забил 15 голов и отдал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром первенства.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
01 июня в 21:38
Согласен! Хотя..... Видимо решающим критерием стало гражданство. По степени пооезности для своей команды Азмун не хуже!
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   255 / 816
01 июня в 06:54
Ну то,что Антона Миранчука даже в тройке нет,бред конечно...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил cevin cigan
   52 / 816
01 июня в 01:42
Безусловный талант! Наш отечественный Мбапе!!!!!!!
"отечественный Мбаппе" уже нафеерил в этом сезоне в Монако
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
01 июня в 01:41
лучший был Азмун, именно он принес чемпионство Зениту
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
31 мая в 20:48
Неплох, весьма неплох...
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 816
31 мая в 20:22
Чалов - даже не сомневался))) ВКонтакте он всегда лидер)
Аксинья
Аксинья
   58 / 816
31 мая в 19:51
Ура!!!
Nikola45
Nikola45 ответил makkie
   183 / 816
31 мая в 19:19
Странно слышать это от болельщика Зенита - лучше адресовать вопрос вашему "Виражу"!
Вираж к Барриосу очень хорошо относится ))
kolpankolpan
kolpankolpan
   262 / 816
31 мая в 18:33
Чалов пустой игрок.Такой же как Смолов.По полезности с Дзюбой и рядом не стоит.В общем время ему судья.
GrimlocK
GrimlocK
   449 / 816
31 мая в 18:31
15 голов и лучший бомбардир России... вот уж реально разочарование в нашем РПЛ
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   40 / 816
31 мая в 17:22
Я голосовал за Фёдора, рад, что мой голос не пропал.
Удачи и голов в новом сезоне.
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
31 мая в 17:21
Искренне рад за Федю! У него уже не так и мало персональных наград в его личном послужном списке. Но безусловно, что он больше командный игрок и готов обменять все свои награды на командный трофей! И пусть у него все будет хорошо и в ЦСКА, и в сборной России)
удав
удав
   220 / 816
31 мая в 17:06
я бы сказал не лучший игрок, а самый перспективный -так сказать надежда года=)
Albasin
Albasin
   159 / 816
31 мая в 17:05
Когда-то у нас и Смолов был лучшим не раз.
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
31 мая в 16:54
Безусловный талант! Наш отечественный Мбапе!!!!!!!
Faustello
Faustello
   102 / 816
31 мая в 16:51
Лучший был и будет - Антоха Збажин
blitz
blitz
   214 / 816
31 мая в 16:46
Молодец Федор
Заслужил
Багров-брат
Багров-брат ответил safari-05
   361 / 816
31 мая в 16:38
Федя конечно молодец. Поздравляем. Но посмотрите, 15 голов - это лучший бомбардир. Эх....
Таки и Месси в РПЛ больше двадцатки не закатил бы...))) Россия, брат, страна суровая...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил mortid
   361 / 816
31 мая в 16:36
Ха-ха-ха, средненький нападающий, который половину чемпионата (30 игр 15 голов) вату катал на поле, лучший игрок лиги. Нормуль у нас футболисты, раки незаслуженно получающие ЗМС, стыдно за РФС, позор на все джунгли :D
Нормальный такой троллинг себя родимого...)))
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
31 мая в 16:22
Поздравляю, но забил маловато для напа...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   245 / 816
31 мая в 16:13
По мне так Азмун лучше, но Чалов значит Чалов. Ему еще расти и расти. Время покажет. А сейчас это аванс молодому талантливому игроку.
mortid
mortid
   145 / 816
31 мая в 16:13
Ха-ха-ха, средненький нападающий, который половину чемпионата (30 игр 15 голов) вату катал на поле, лучший игрок лиги. Нормуль у нас футболисты, раки незаслуженно получающие ЗМС, стыдно за РФС, позор на все джунгли :D
MopkoBHuk
MopkoBHuk ответил wingback
   610 / 816
31 мая в 16:04
Странно, что ни одного хряка...
А Дзюбиньо?
wingback
wingback
   153 / 816
31 мая в 15:52
Странно, что ни одного хряка...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   301 / 816
31 мая в 15:49
галимая тройка
Z. Kramer
Z. Kramer
   112 / 816
31 мая в 15:33
Без вопросов. Чалов хорош.
форева
форева
   362 / 816
31 мая в 15:31
Федя красавец!) Поздравляем ! ЦВБП !
makkie
makkie ответил Nikola45
   25 / 816
31 мая в 15:22
А вы футболистах и о том как они играют судите по ЗАГАРУ? ))
Странно слышать это от болельщика Зенита - лучше адресовать вопрос вашему "Виражу"!
safari-05
safari-05
   682 / 816
31 мая в 15:22
Федя конечно молодец. Поздравляем. Но посмотрите, 15 голов - это лучший бомбардир. Эх....
lotsman
lotsman ответил ALBA BARCELONA 21
   189 / 816
31 мая в 15:21
Такие результаты у многих середняков элитных лиг с высоким коэфициентом,смотри статистику этого года.А в Рос лиге,где коэфициент низкий,статистика дзюбы ниже плинтуса.
Ты перепутал страницы. На этой странице приводятся данные по РПЛ и только за прошедший сезон. Данные по элитным лигам на других страницах.
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