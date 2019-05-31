«Ривер Плейт» стал обладателем Суперкубка Южной Америки

31 мая 2019, 08:20

«Ривер Плейт» успешно завершил противостояние за Суперкубок Америки. В первой встрече аргентинцы проиграли «Атлетико Паранаэнсе» с минимальным счетом, а в ответной - разгромили бразильский клуб со счетом 3:0.

Напомним, в минувшем сезоне «Атлетико Паранаэнсе» стал обладателем Южноамериканского кубка, а «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес.