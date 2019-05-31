«Ривер Плейт» стал обладателем Суперкубка Южной Америки

«Ривер Плейт» успешно завершил противостояние за Суперкубок Америки. В первой встрече аргентинцы проиграли «Атлетико Паранаэнсе» с минимальным счетом, а в ответной - разгромили бразильский клуб со счетом 3:0.
Напомним, в минувшем сезоне «Атлетико Паранаэнсе» стал обладателем Южноамериканского кубка, а «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес.
Тем обидней...Что залип..))))
Тем обидней...Что залип..))))
Но матч был по настоящему зрелищным.
Но матч был по настоящему зрелищным.
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В первой встрече как раз таки Аргентинцы и проиграли!
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В первой встрече как раз таки Аргентинцы и проиграли!