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«Ривер Плейт» стал обладателем Суперкубка Южной Америки

31 мая 2019, 08:20

«Ривер Плейт» успешно завершил противостояние за Суперкубок Америки. В первой встрече аргентинцы проиграли «Атлетико Паранаэнсе» с минимальным счетом, а в ответной - разгромили бразильский клуб со счетом 3:0.

Напомним, в минувшем сезоне «Атлетико Паранаэнсе» стал обладателем Южноамериканского кубка, а «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес.

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Суперкубок Южной Америки 2020  Титулы и награды  Ривер Плейт  Атлетико П
Источник: Soccer.RuРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
neomessi
neomessi
   162 / 816
31 мая в 12:49
Предлагаю собрать 11 игроков в сборную с этого клуба которые будут защищать честь сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил NGY
   8 / 816
31 мая в 10:05
Согласен...
Тем обидней...Что залип..))))
NGY
NGY ответил Jeck Denielse
   35 / 816
31 мая в 09:55
Вот так не спишь....Смотришь....Задремешь на 2 минуты дополнительного времени....А они возьми и забей 2 года ....))))
такая же история.

Но матч был по настоящему зрелищным.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
31 мая в 09:32
Вот так не спишь....Смотришь....Задремешь на 2 минуты дополнительного времени....А они возьми и забей 2 года ....))))
Albasin
Albasin
   159 / 816
31 мая в 09:00
Ривер Плейт с победой!
Nickless
Nickless ответил NGY
   321 / 816
31 мая в 08:51
В первой встрече аргентинцы обыграли «Атлетико Паранаэнсе» с минимальным счетом. _____________ В первой встрече как раз таки Аргентинцы и проиграли!
Верно. Поправили, спасибо
NGY
NGY
   35 / 816
31 мая в 08:41
В первой встрече аргентинцы обыграли «Атлетико Паранаэнсе» с минимальным счетом.
_____________

В первой встрече как раз таки Аргентинцы и проиграли!
Alex12357
Alex12357
   388 / 816
31 мая в 08:33
Когда в первой игре победил Атлетико Паранаэнсе-на форуме -ни слова ,но когда победили Аргентинцы-скворец защебетал ,ну вы и лицемеры!
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