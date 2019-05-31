Дзюба – лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

По результатам опроса футболистов клубов РПЛ лучшим игроком завершившегося сезона признан нападающий «Зенита» Артём Дзюба. 30-летний форвард набрал 182 очка.
До этого три раза подряд лучшим игроком чемпионата футболисты признавали Фёдора Смолова.
Второе место по итогам опроса занял другой нападающий петербургского клуба Сердар Азмун (124 очка). На третьем месте расположился полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (58 очков), на один балл опередивший хавбека ЦСКА Николу Влашича.
Вчера появилась информация об интересе к Дзюбе со стороны клуба английской Премьер-Лиги.
(шутка юмора)
А по сути согласен.
(шутка юмора)
А по сути согласен.