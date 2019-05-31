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Дзюба – лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

сегодня, 01:27

По результатам опроса футболистов клубов РПЛ лучшим игроком завершившегося сезона признан нападающий «Зенита» Артём Дзюба. 30-летний форвард набрал 182 очка.

До этого три раза подряд лучшим игроком чемпионата футболисты признавали Фёдора Смолова.

Второе место по итогам опроса занял другой нападающий петербургского клуба Сердар Азмун (124 очка). На третьем месте расположился полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (58 очков), на один балл опередивший хавбека ЦСКА Николу Влашича.

Вчера появилась информация об интересе к Дзюбе со стороны клуба английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
112910315
112910315
   1 / 803
сегодня в 02:22
Заслуженно, все три первые места. Футболисты-не журналисты, в футболе разбираются, правильно выбрали.
mihaluch
mihaluch
   67 / 803
сегодня в 02:09
Лучшим следовало признать только за то, что смеялся над "Спартаком в Катаре.
CSKA2012
CSKA2012
   165 / 803
сегодня в 01:45
Очки набирают перед продажей, лучший игрок рпл ) тупые англичане купятся)))
Nimbles
Nimbles
   151 / 803
сегодня в 01:45
Зенит всегда впереди!
DEXEZ
DEXEZ
   427 / 803
сегодня в 01:42
Какая-же длинная скамейка у Зенита - на 306 очков!!
(шутка юмора)
А по сути согласен.
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