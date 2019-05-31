Дзюба – лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

сегодня, 01:27

По результатам опроса футболистов клубов РПЛ лучшим игроком завершившегося сезона признан нападающий «Зенита» . 30-летний форвард набрал 182 очка.

До этого три раза подряд лучшим игроком чемпионата футболисты признавали .

Второе место по итогам опроса занял другой нападающий петербургского клуба (124 очка). На третьем месте расположился полузащитник «Локомотива» (58 очков), на один балл опередивший хавбека ЦСКА .

Вчера появилась информация об интересе к Дзюбе со стороны клуба английской Премьер-Лиги.