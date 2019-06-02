Червиченко: «У Игоря Денисова своя философия»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что экс-игрок «Зенита» завершил свою карьеру.

Денисов забил решающий мяч в победном для «Зенита» розыгрыше Кубка УЕФА . Мне лично он в первую очередь запомнится как раз этим голом. Ну а то, что парень дерзкий и диковатый, так ведь бывают разные характеры и темпераменты. Думаю, если бы Денисов был бы таким же аморфным, как тренер «Спартака» Кононов, то ничего бы из него не получилось.

Футболисты на 50 процентов вообще все сложные ребята. У Денисова своя философия, он варится в своем миру, считает это правильным. Но вы знаете, с такими ребятами всё и выигрывается. Вы же понимаете, что герои в основном вырастают из двоечников и троечников. Они готовы жертвовать собой, способны на какие-то поступки.

Денисов нестандартный оригинальный парень. Ну да, сложный. Но для того и есть президенты клубов, главные тренеры, чтобы с такими людьми находить общий язык. Вот, например, тот же спор Денисова с Черчесовым чем закончился? Денисов на этом потерял, а Черчесов приобрел. Черчесов оказался мудрее и мы увидели, что он тренер. Денисов потерял, что не поехал на чемпионат мира? Но зато не изменил своему характеру, стоял на своем. Теперь ему со всем этим надо жить дальше. Я думаю, что в футболе, будучи звездой, он привык к каким-то вещам, которые уже сейчас в обыденной жизни не будут проходить. В этом сложность.