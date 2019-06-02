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Червиченко: «У Игоря Денисова своя философия»

02 июня 2019, 10:05

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что экс-игрок «Зенита» Игорь Денисов завершил свою карьеру.

Денисов забил решающий мяч в победном для «Зенита» розыгрыше Кубка УЕФА. Мне лично он в первую очередь запомнится как раз этим голом. Ну а то, что парень дерзкий и диковатый, так ведь бывают разные характеры и темпераменты. Думаю, если бы Денисов был бы таким же аморфным, как тренер «Спартака» Кононов, то ничего бы из него не получилось.

Футболисты на 50 процентов вообще все сложные ребята. У Денисова своя философия, он варится в своем миру, считает это правильным. Но вы знаете, с такими ребятами всё и выигрывается. Вы же понимаете, что герои в основном вырастают из двоечников и троечников. Они готовы жертвовать собой, способны на какие-то поступки.

Денисов нестандартный оригинальный парень. Ну да, сложный. Но для того и есть президенты клубов, главные тренеры, чтобы с такими людьми находить общий язык. Вот, например, тот же спор Денисова с Черчесовым чем закончился? Денисов на этом потерял, а Черчесов приобрел. Черчесов оказался мудрее и мы увидели, что он тренер. Денисов потерял, что не поехал на чемпионат мира? Но зато не изменил своему характеру, стоял на своем. Теперь ему со всем этим надо жить дальше. Я думаю, что в футболе, будучи звездой, он привык к каким-то вещам, которые уже сейчас в обыденной жизни не будут проходить. В этом сложность.

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Все комментарии
peleneym
peleneym
   578 / 816
02 июня в 19:41
Ах, он оказываетя гений футбола со своей философией. Значит я сильно ошибался,считая его зазнавшейся посредственностью.
ermak6848
ermak6848
   139 / 816
02 июня в 14:46
у Денисова своя философия 0 стакан - кальян и тёлки...
МапС
МапС
   129 / 816
02 июня в 11:05
У каждого человека свои тараканы в голове, у Денисова их переизбыток, какая ещё на-хрен философия.
navigators
navigators
   411 / 816
02 июня в 10:27
Стоило одному полуграмотному ляпнуть про "философию" одного тренера, потом своя особенная "философия" появилась у каждого коуча. Теперь она и у каждого игрока своя персональная. Оригинальная и неповторимая. На очереди массажисты, водители клубных автобусов, стюарды, дворники....
Специально для Червиченко и прочих попугаев, тупо повторяющих модные словечки и определения: философия - особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бытия человека, об отношении человека и мира. К задачам философии на протяжении её истории относились как изучение всеобщих законов развития мира и общества, так и изучение самого процесса познания и мышления, а также изучение нравственных категорий и ценностей.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
02 июня в 10:13
Чем дурнее и безбашеннее футболист, тем лучше для его игровых качеств.
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