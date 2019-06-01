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Хохлов: «„Ливерпуль“ однозначно выиграет финал Лиги чемпионов»

01 июня 2019, 18:51
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».

На мой взгляд, прямо сейчас «Ливерпуль» сильнее «Тоттенхэма» по всем важнейшим параметрам: и в игровом отношении, и в плане опыта. По крайней мере, я сегодня жду победы от этой команды. «Ливерпуль» однозначно победит. Забьет минимум 2 гола.

Главное, чтоб «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не повторили финал «Челси» и «Арсенала». Это же Лига чемпионов! Конечно, мне хочется верить в красивую игру, с борьбой, голами и интригой. С другой стороны, прекрасно понимаю, что в матчах такого статуса для тренеров и футболистов результат гораздо важнее зрелищности и красоты. Вспомните Моуриньо, когда он с «Интером» играл против «Барселоны». История знает много подобных финалов.

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   393 / 816
01 июня в 21:12
Жаль Хохлов при этом зуб не отдал свой ,на победу Ливерпуля
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   174 / 816
01 июня в 20:44
В этой ЛЧ,много сенсаций..не стоит быть столь категоричным....
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   27 / 816
01 июня в 19:59
С такой тупой фамилией я бы не воспринимал его всерьёз)
goalaktika
goalaktika
   179 / 816
01 июня в 19:59
Хоть кто-то зрит в корень
peleneym
peleneym
   578 / 816
01 июня в 19:37
Однозначно-это 100%.Займу у Хохлова 10% и поставлю на Тотенхем.
drug01
drug01
   64 / 816
01 июня в 19:33
Смело говорит!
kasyak7
kasyak7
   435 / 816
01 июня в 19:32
безусловно
Остапчук 67
Остапчук 67
   378 / 816
01 июня в 19:06
ТТХ так не думает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   564 / 816
01 июня в 19:04
Посмотрим футбол...
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
01 июня в 18:58
возможно, но не факт...
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   377 / 816
01 июня в 18:54
Возможно..Но Петушки и без головы даже бегают пополю какое то время..Хорошего зрелищного финала.!
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