Хохлов: «„Ливерпуль“ однозначно выиграет финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».

На мой взгляд, прямо сейчас «Ливерпуль» сильнее «Тоттенхэма» по всем важнейшим параметрам: и в игровом отношении, и в плане опыта. По крайней мере, я сегодня жду победы от этой команды. «Ливерпуль» однозначно победит. Забьет минимум 2 гола.

Главное, чтоб «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не повторили финал «Челси» и «Арсенала». Это же Лига чемпионов! Конечно, мне хочется верить в красивую игру, с борьбой, голами и интригой. С другой стороны, прекрасно понимаю, что в матчах такого статуса для тренеров и футболистов результат гораздо важнее зрелищности и красоты. Вспомните Моуриньо, когда он с «Интером» играл против «Барселоны». История знает много подобных финалов.