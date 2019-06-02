Червиченко: «„Барселона“ гоняла этот „Ливерпуль“, как помойных котов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что ему не понравился финал Лиги чемпионов.

Во-первых, я не очень люблю Англию и англичан изначально. Но это никак не связано с их футболом, который у них нормальный. Просто его так много, в том числе и у нас в стране, что это перебор. Мне, например, вообще было неинтересно смотреть за тем, как четыре английских клуба разыгрывают между собой победы в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Конечно, я не сторонник теории заговоров, но настолько странными получились исходы полуфиналов Лиги чемпионов. Причем не столько результатами, сколько тем, как эти результаты получились.

«Барса» гоняла этот «Ливерпуль», как помойных котов, должна была забивать еще один-два гола дома, но в итоге не вышла в финал. А каким образом влетали мячи в ворота «Аякса» в ответном полуфинале с «Тоттенхэмом». Уму непостижимо. Я считаю, что Лигу чемпионов должны разыг­рывать чемпионы. «Ливерпуль» не чемпион, «Тоттенхэм» тоже, да еще и одну страну представили в финале Лиги чемпионов. Если мы будем реально смотреть на вещи, то вышедшие в финалы английские клубы не являются самыми сильными в Европе. Если «Ливерпуль», наверное, еще входит в пятерку сильнейших, то «шпоры» там непонятно каким боком…Я предполагал, что финал Лиги Европы будет богатым на голы - так в итоге и получилось. Хотелось, чтобы и финал Лиги чемпионов получился таким же, но, увы…