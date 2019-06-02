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Червиченко: «„Барселона“ гоняла этот „Ливерпуль“, как помойных котов»

02 июня 2019, 09:44

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что ему не понравился финал Лиги чемпионов.

Во-первых, я не очень люблю Англию и англичан изначально. Но это никак не связано с их футболом, который у них нормальный. Просто его так много, в том числе и у нас в стране, что это перебор. Мне, например, вообще было неинтересно смотреть за тем, как четыре английских клуба разыгрывают между собой победы в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Конечно, я не сторонник теории заговоров, но настолько странными получились исходы полуфиналов Лиги чемпионов. Причем не столько результатами, сколько тем, как эти результаты получились.

«Барса» гоняла этот «Ливерпуль», как помойных котов, должна была забивать еще один-два гола дома, но в итоге не вышла в финал. А каким образом влетали мячи в ворота «Аякса» в ответном полуфинале с «Тоттенхэмом». Уму непостижимо. Я считаю, что Лигу чемпионов должны разыг­рывать чемпионы. «Ливерпуль» не чемпион, «Тоттенхэм» тоже, да еще и одну страну представили в финале Лиги чемпионов. Если мы будем реально смотреть на вещи, то вышедшие в финалы английские клубы не являются самыми сильными в Европе. Если «Ливерпуль», наверное, еще входит в пятерку сильнейших, то «шпоры» там непонятно каким боком…Я предполагал, что финал Лиги Европы будет богатым на голы - так в итоге и получилось. Хотелось, чтобы и финал Лиги чемпионов получился таким же, но, увы…

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Все комментарии
kastites
kastites
   90 / 816
вчера в 19:06
Так и ЗЕНИТ гоняет спартак как котов помойных
По 5:0 обыгрывает постоянно
alexamit
alexamit
   789 / 816
04 июня в 19:41
Ну что с него взять?Он и в футболе разбирается,как свинья в апельсинах.Хотя свиньи получше.
RedRedTeam
RedRedTeam
   664 / 816
03 июня в 10:17
Откуда голос? Кто ты такой?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Константин Белых
   683 / 816
03 июня в 08:36
Соглашусь. Лига интереснее, когда в ней играют звездные футболисты
Но проблема в том, что спонсирование большинства (да всех не считая Зенит и Спартак) не позволяет привлекать дорогостоящих футболистов
Ну и стоит учитывать уровень лиги, из-за которого так же желание ехать к нам падает
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Valerii
   586 / 816
03 июня в 03:08
И что теперь Ливерпулю отдать кубок барсе так как у них 4 бездаря не забили им? Ливерпуль в первом матче тоже неплохо сыграл владели инициативой но Барселона на классе забила 3 мяча мог забить 4. Но Салах тоже попал в штангу когда ворота были пустыми. Где прав червиченко? Ну и что что Ливерпуль и Тоттенхем не чемпионы своих стран. Если будут играть только чемпионы своих стран то в лч вместо реала Ливерпуля Наполи Боруссии и т д будут играть чемпионы Финляндии Норвегии Чехии Словении и т д.
la_masia
la_masia
   83 / 816
03 июня в 00:42
Барса гоняла, могла и Тоттенхем погонять, если бы булки раньше времени не расслабляли.
Caliostro
Caliostro
   739 / 816
02 июня в 22:36
Он безнадежен! Это диагноз!
удав
удав
   220 / 816
02 июня в 22:26
финалы редко бывают фееричными особенно когда каждая команда очень хочет победить и не хочет ошибиться
neomessi
neomessi
   162 / 816
02 июня в 22:03
Про ТТХ все верно. А вот про Ливер палку этот господин перегнул.
Ливерь сейчас на вершине олимпа.
А Барса в ответке 1/2 ЛЧ была тем самым котом которых гоняли по помойке.
ZaZizu
ZaZizu
   239 / 816
02 июня в 21:29
червиченко вроде взрослый дядя, не далекий от футбола,а о полуфиналах рассуждает,как тупой мажорик,желающий показать девочкам,что разбирается в футболе!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил 25процентный клоун
   651 / 816
02 июня в 20:48
зато позволяет говорить смело о том что творилось на поле а не выдумывать сильнее не сильнее
Едва ли.
m40
m40
   801 / 816
02 июня в 20:36
Не понятно: зачем до сих пор постят перлы этого персонажа.? ХЗ когда владел клубом, но до сих пор у него подгорает при упоминании Спартака, а также попутно на всех 77 льёт. Вот тут на пустом месте обо76 Ливерпуль. А я вот видел другое- хорошую игру клуба в Барселоне, невезение при реализации моментов. А ответный матч не видел, не верил в чудо. Но счёт намекает, что вряд ли их гоняли как помойных котов
edubokom
edubokom
   583 / 816
02 июня в 20:15
А ливерпуль гонял барсу как сук недорезанных
Don trambon
Don trambon
   109 / 816
02 июня в 19:53
41й спам дальше это и только это у тебя хорошо выходит.
95-shishani-95
95-shishani-95
   98 / 816
02 июня в 19:24
Кто этот балабол?
У Ливерпуля тоже были шансы в первом матче, и пенальти не дали на Мане!
И Ливерпуль полностью вынес эту Барсу во втором матче!
Так что, пусть хрюшка не болтает
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   350 / 816
02 июня в 19:20
Видно уже жир в мозги начали течь ему бы в больницу лечь операцию получить ато поздно будет. Специально для поклонников жирного червя скажу наличие Порту аяксан Тоттенхэмов даёт нам надежду что футбол ещё жив не все достигается только деньгами. Пока не поздно вы тоже обратитесь к врачу вдруг и у вас в мозгах не в порядке
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Valerii
   350 / 816
02 июня в 19:15
У вас будет ещё возможность поиграть в финале только без гнома
djemStar
djemStar
02 июня в 19:08
лол. зачем тогда групповой этап и прочее? пусть сразу барса с ювой долбятся
Denkuz
Denkuz
   196 / 816
02 июня в 18:54
Когда-то босс свиней немного прав.
League1
League1 ответил Valerii
   37 / 816
02 июня в 18:48
Месси три раза только в ответке выводил коутиньо суареса и альбу 1 в 1. И в первой игре на последней добавленой свалил себе под ноги трех защитников ливера вместе с ван дейком и дал пас дембеле и эта мумия с 10м подкинула мяч прямо в руки вратарю. Пусть ливер скажет спс вот этим четырем бездарям. А нужно было забить всего один гол. В общем в этом году лига чемпионов получилась убогая, где играли команды не самые сильные, а тотенхем вообще скорее из тртетьей десятки в рейтинге , из второй точно. Прав Червиченко. на все сто. убогая игра. Самое интересное было это баба в купальнике.
У вас гномоглоров только одно на уме: тренер плохой, партнёры плохие, а меська никогда не ошибается, никогда не мажет, никогда мячи не теряет, быстрее всех бегает, лучше всех пешеходит и так далее в этом духе.
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил Санчо Панса
   452 / 816
02 июня в 18:47
А Ливерпуль неплохо так погонял Спартак в конце 2017 года! И кто тогда были пупсики, это для них будет очень обидно) Барселона сама виновата, что так бездарно сыграла в ответном поединке на Энфилде.
Все правильно!!! Не надо было пижонить в начале 2 матча. Я про момент когда хотели что бы именно Месси забил. Забивай и спокойно до игрывай.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Valerii
   97 / 816
02 июня в 18:45
Потому что в барсе есть игроки по именам.... Суарес дембеле и коутиньо каждый стоимостью по 150 лямов евриков, которые не забивают в таких топовых играх 1 в 1 с вратарем когда их Месси выводил. Игра команды состоит из действий каждого игрока . Один два выпали и ппц команде. А тут в пустые не забивают да еще защита по 4 пускает . Понятно что виноват Месси.
Только вот проблемы Барселоны не интересуют Ливерпуль, можно было представить что было бы если Дембеле забил гол, или Суарес, но это все из разряда если бы. По факту Барсе повезло в Испании, они выиграли с хорошим счетом, но на Энфилде провалились все, и винить кого-то одного я бы не стал. И я не фанат Реала, и хорошо отношусь к Леонелю, думаю матч на Энфилде ему в одиночку было тяжело вытянуть.
Valerii
Valerii ответил Башмакоса
   247 / 816
02 июня в 18:30
Червиченко неадекват какой-то. Где там Барса Ливерпуль гоняла - я в шоке!)
Месси три раза только в ответке выводил коутиньо суареса и альбу 1 в 1. И в первой игре на последней добавленой свалил себе под ноги трех защитников ливера вместе с ван дейком и дал пас дембеле и эта мумия с 10м подкинула мяч прямо в руки вратарю. Пусть ливер скажет спс вот этим четырем бездарям. А нужно было забить всего один гол. В общем в этом году лига чемпионов получилась убогая, где играли команды не самые сильные, а тотенхем вообще скорее из тртетьей десятки в рейтинге , из второй точно. Прав Червиченко. на все сто. убогая игра. Самое интересное было это баба в купальнике.
Константин Белых
Константин Белых ответил NoKerzhNoParty
   486 / 816
02 июня в 18:21
Боюсь ваши друзья из Сербии не простят вам шкурири
Это да но самое обидное что он действительно в Спартак готов был из запасных в Баварии переехать . Выиграла бы вся лига наша. Но то ли Федун бабла зажал то ли что-но был реальный вариант. И чем больше Шакири Промесов Халко-Витселей у нас тем лучше для всех в РПЛ.
Valerii
Valerii ответил Kirill Erokhin
   247 / 816
02 июня в 18:19
Вот это бред! Барса возила Ливерпуль? Так почему в финал вышел Ливерпуль, а не Барса? Может потому что Ливерпуль выиграл 4-0, тогда никого не волнует, кто кого возил, потому что главное было выйти в финал, и Ливерпуль это сделал. А насчет должны играть чемпионы, Реал был чемпионом Испании в 2015 г, когда на следующий год выиграл лч первый раз из трех подряд? Кажется нет, но Реал выиграл лч, и никого не волнует был он чемпионом или нет. Хотя возможно название все-таки стоит сменить, но это пусть уже УЕФА решает.
Потому что в барсе есть игроки по именам.... Суарес дембеле и коутиньо каждый стоимостью по 150 лямов евриков, которые не забивают в таких топовых играх 1 в 1 с вратарем когда их Месси выводил. Игра команды состоит из действий каждого игрока . Один два выпали и ппц команде. А тут в пустые не забивают да еще защита по 4 пускает . Понятно что виноват Месси.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дима Головашич
   6 / 816
02 июня в 18:16
зато позволяет говорить смело о том что творилось на поле а не выдумывать сильнее не сильнее
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 18:13
эксперт безумен
вовсе не гоняла Барса Ливерпуль...смотреть надо матчи !
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
02 июня в 18:10
А вообще правильно говорит - так бы у реала никаких бы кубков не было - они же не чемпионы.
berda2003
berda2003
   186 / 816
02 июня в 18:08
вот нашёл в инете фото помойных котов - глазам не поверил: вылитые Червякченко... видно, когда писал в зеркало смотрел.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Константин Белых
   683 / 816
02 июня в 17:55
Боюсь ваши друзья из Сербии не простят вам шкурири
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