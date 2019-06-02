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Радимов: «От финала всегда ожидаешь большего»

02 июня 2019, 09:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями после финала Лиги чемпионов.

Мало интриги. От финала всегда ожидаешь большего. Просто нынешняя Лига чемпионов настолько приучила к голам на последних минутах, закрученным сюжетам, что от финала мы ожидали большего.  Было понятно, что фаворит в данном матче «Ливерпуль»: подбор игроков у этой команды куда сильней, чем у «Тоттенхэма». Ну и не обошлось здесь без удачи. Я бы предпочел увидеть в финале в соперниках «Ливерпуля» те же «Барселону», «Манчестер Сити» или «Аякс». У Клоппа – мощная команда, шикарная линия атаки. Так что всё закономерно.

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Все комментарии
Ямайский Болт
Ямайский Болт
   567 / 816
02 июня в 19:04
Если бы не полуголая герл, вообще нечего вспомнить
За адекватность
За адекватность
   34 / 816
02 июня в 10:16
После прекрасных матчей и невероятных камбэков в течении розыгрыша этой ЛЧ получился такой пресный финал, самым ярким моментом которого наверное была дама в откровенном купальнике, выбежавшая на поле.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 816
02 июня в 10:06
    ДСА
    ДСА
       55 / 816
    02 июня в 10:03
    Ливерпулю все равно как побеждать, можно и не очень зрелищно.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил cska plus
       26 / 816
    02 июня в 10:01
    Не было бы левого пенальти, неизвестно какая могла получиться игра, возможно более интересная.
    Вообще бы сидели кружком в центре поля и беседовали о британской погоде,в ожидании ошибки соперника и в надежде на последние яркие 10 минут,со своей итоговой победой.
    Союзник противников
    Союзник противников
       26 / 816
    02 июня в 09:59
    Похабная игра в целом,с наплевательским отношением к болельщикам.
    cska plus
    cska plus
       4 / 816
    02 июня в 09:38
    Не было бы левого пенальти, неизвестно какая могла получиться игра, возможно более интересная.
    kastites
    kastites
       90 / 816
    02 июня в 09:26
    Самый неинтересный финал за последние 25 лет
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