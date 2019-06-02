Радимов: «От финала всегда ожидаешь большего»

Бывший игрок «Зенита» поделился впечатлениями после финала Лиги чемпионов.

Мало интриги. От финала всегда ожидаешь большего. Просто нынешняя Лига чемпионов настолько приучила к голам на последних минутах, закрученным сюжетам, что от финала мы ожидали большего. Было понятно, что фаворит в данном матче «Ливерпуль»: подбор игроков у этой команды куда сильней, чем у «Тоттенхэма». Ну и не обошлось здесь без удачи. Я бы предпочел увидеть в финале в соперниках «Ливерпуля» те же «Барселону», «Манчестер Сити» или «Аякс». У Клоппа – мощная команда, шикарная линия атаки. Так что всё закономерно.