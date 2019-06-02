Борис Игнатьев: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

Бывший тренер сборной России поделился впечатлениями после финала Лиги чемпионов.

Шоу получилось феерическое. Разные цвета, разные люди, объединенные футболом, сосредоточие различных языков – это Мадрид в день финала Лиги чемпионов. Получился грандиозный праздник при большом стечении болельщиков со всех стран. Любителей футбола было очень много, все было так, как и должно быть во время современных футбольных праздников.

С точки зрения зрелища матч пострадал. Гол, который «Ливерпуль» забил в дебюте встречи, внес коррективы в поведение команды, в тактику их игры. «Ливерпуль» пытался не растерять имевшееся преимущество, тогда как «Тоттенхэм», имея какие-то козыри в руках, извлечь какую-либо выгоду из этого не сумел. «Ливерпуль» отдал территорию, но при этом хорошо оборонялся, делал это квалифицированно, держа в уме счет 1:0. Этот счет давал команде Юргена Клоппа основания получить кубок, поэтому ничего феерического, конечно же, на поле уже не происходило. «Ливерпуль» сполна заслужил эту победу и достоин ее был больше, чем «Тоттенхэм». «Красные» были основательнее во всех проявлениях.