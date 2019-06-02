ГлавнаяНовости

Б. Игнатьев: «Два года нам не хватит, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

02 июня 2019, 09:08

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на слухи о том, что через два года финал Лиги чемпионов, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге.

Мы сделаем все в лучшем виде и дадим ведущим клубам Европы возможность проявить себя во всей красе в финальном матче Лиги чемпионов в 2021 году. В этом нет даже сомнений, ведь это мы умеем. Это умение намного опережает наш футбол как таковой.

Для того, чтобы нашим клубам выйти в финал Лиги чемпионов, двух лет нам явно не хватит. Либо мы должны купить все лучшее, что есть в современном футболе и привнести в наш футбол. Тогда, возможно, что-то получится. А так над терпеливо работать. Надо поднимать юношеский футбол, открывать новые фамилии и с нетерпением ждать появления новых больших мастеров. Два года нам не хватит, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Я в этом убежден. Хотя, конечно, очень бы хотелось.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарвели: «Уверен, против Сан-Марино Россия сыграет в атакующий футбол»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Булыкин: «Обязаны набирать шесть очков в матчах с Сан-Марино и Кипром»
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Быстров: «Если разовьем детские школы, у нас будут такие же Азары»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»
Сегодня, 00:16 Комментарии2
Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»
Вчера, 19:32 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jackson1987
Jackson1987
   390 / 816
03 июня в 00:46
все возможно , только Краснодар может с его подходом , лет так через 6-7
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 816
02 июня в 21:06
Разговор не о выходе наших команд в финал ЛЧ, а о проведении финала!
морозз
морозз ответил КАМЮ
   79 / 816
02 июня в 20:57
Ай да Саныч! Ай да ... сын! Я вижу, ты совсем не желаешь раскрывать секретные мечты самой легендарной команды России. Неужели стыдно за Спартак))))!))))))
Про Спартак говорить страшно, свои могут не понять...
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
02 июня в 18:33
Конечно нет
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 18:06
удивительно мудр!
КАМЮ
КАМЮ
   392 / 816
02 июня в 17:17
Как можно купить самое лучшее, если это лучшее сейчас торгуется по цене годовых бюджетов наших топов
КАМЮ
КАМЮ ответил морозз
   392 / 816
02 июня в 17:11
Фурсенко обещал нам триумф на ЧМ 2018 и первое место, Гинер красиво говорил что ЦСКА вышел на уровень полуфинала ЛЧ, бомжи три года кричали о чемпионстве и на четвёртый год с помощью Миллера, Дюкова и судейского корпуса взяли такое долгожданное чемпионство! Так что мечтать мы все умеем!
Ай да Саныч! Ай да ... сын!

Я вижу, ты совсем не желаешь раскрывать секретные мечты самой легендарной команды России.
Неужели стыдно за Спартак))))!))))))
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр
   398 / 816
02 июня в 17:06
Вам и два десятка лет не хватит
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
02 июня в 17:02
А разве у кого есть такие планы? Никто не имеет таких наполеоновских задумок как спартачи) Откровенно говоря, сложно будет нашим пробиться даже в 1/4 финала ЛЧ!
mortid
mortid
   145 / 816
02 июня в 16:54
"Либо мы должны купить все лучшее, что есть в современном футболе"
________________________________________________________________

Ключевая фраза )))))) только и можете купить ))) больше никак.
valt134
valt134
   230 / 816
02 июня в 16:16
Вижу,совсем плох Борис... О каких 2-х годах до участия в финале ЛЧ нашими клубами можно говорить??? Человек явно в прострации.
морозз
морозз
   79 / 816
02 июня в 16:14
Фурсенко обещал нам триумф на ЧМ 2018 и первое место, Гинер красиво говорил что ЦСКА вышел на уровень полуфинала ЛЧ, бомжи три года кричали о чемпионстве и на четвёртый год с помощью Миллера, Дюкова и судейского корпуса взяли такое долгожданное чемпионство! Так что мечтать мы все умеем!
Правдин Семён
Правдин Семён
   59 / 816
02 июня в 15:03
Нашим клубам и 10 лет не хватит .
mugik1973
mugik1973
   141 / 816
02 июня в 14:26
Ключевые слова в интервью - купить всех лучших
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   48 / 816
02 июня в 13:26
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   641 / 816
02 июня в 13:15
Ни о чем...
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
02 июня в 12:28
ну, как-то так...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ПерекатиПоле
   479 / 816
02 июня в 12:15
Не может быть достойного уровня клубного футбола при столь низком уровне жизни.
Эффективные не думают стратегически. Вот Пёс даже не вчитался в соглашение: есть золотая жила, давай скорей набивать карманы.
starche
starche
   592 / 816
02 июня в 11:27
Врачи ещё могут помочь.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 816
02 июня в 11:24
Не может быть достойного уровня клубного футбола при столь низком уровне жизни.
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
02 июня в 11:15
Можно повторить ещё раз и помедленнее?)
4RT
4RT
   329 / 816
02 июня в 11:14
Мы и так чемпионы,по воровству и коррупции
ekliziast
ekliziast ответил cska plus
   352 / 816
02 июня в 11:05
Нам с такими как федун-безбородов-лапочкин-кукуян -егоров, даже 10 лет не хватит.
Гинера с Миллером постеснялся добавить?Или своё не воняет.
Caniggia
Caniggia
   54 / 816
02 июня в 11:05
Видимо Игнатьва Б. настиг старческий маразм. Никогда в ближайшие лет 100 российские клубы не будут играть в не только в финале, но и вряд ли из группы выйдут и сыграют в 1/8 финала!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   292 / 816
02 июня в 11:04
Если мыслить рационально, учитывая прогресс нашего футбола и нынешний формат ЛЧ, который заточен исключительно под G 16, то шансов нет. Но мир меняется, меняется политика, территории, религии, бывают исключения типа Порто, Аякса.. Посмотрим
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   40 / 816
02 июня в 10:56
Увы, ни только 2 но и 22 года не хватит, Игнатьев, зри в корень.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
02 июня в 10:52
Если уж ПСЖ с МС не могут ЛЧ взять, то нашим и двадцати лет не хватит, чтобы дойти до 1/2 хотя бы!!!
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
02 июня в 10:13
Всё это хорошо и юношеский футбол и новые имена,но в финалах играют звёзды экстра-класса! Взять хотя бы Аякс,отличная молодая команда,но и её "потолок"1/2 в ЛЧ. Результат делают опыт+звёзды и грамотный тренер конечно. Всё это и привело вчера Ливер к победе в турнире.
Karkaz
Karkaz
   330 / 816
02 июня в 10:08
Не то ЛЧ, теперь российским клубам и ЛЕ не видать, с того момента как победитель получает право играть в ЛЧ.
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
02 июня в 09:55
Походу и двадцать лет не хватит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100