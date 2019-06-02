Б. Игнатьев: «Два года нам не хватит, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

Бывший тренер сборной России отреагировал на слухи о том, что через два года финал Лиги чемпионов, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге.

Мы сделаем все в лучшем виде и дадим ведущим клубам Европы возможность проявить себя во всей красе в финальном матче Лиги чемпионов в 2021 году. В этом нет даже сомнений, ведь это мы умеем. Это умение намного опережает наш футбол как таковой.

Для того, чтобы нашим клубам выйти в финал Лиги чемпионов, двух лет нам явно не хватит. Либо мы должны купить все лучшее, что есть в современном футболе и привнести в наш футбол. Тогда, возможно, что-то получится. А так над терпеливо работать. Надо поднимать юношеский футбол, открывать новые фамилии и с нетерпением ждать появления новых больших мастеров. Два года нам не хватит, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Я в этом убежден. Хотя, конечно, очень бы хотелось.