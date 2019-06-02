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Бубнов: «„Ливерпуль“ может стать тем же гегемоном, каким был „Реал“»

02 июня 2019, 03:55
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

Безусловно, на ход встречи огромное влияние оказал быстрый гол. Впоследствии стало понятно, что это был ключевой эпизод матча, предопределивший его исход.

Благодаря преимуществу уже на второй минуте матча, «Ливерпуль» смог перейти на контратаки, максимально насытив тылы. Подопечные Клоппа хорошо прессинговали на каждом участке поля и перекрывали «Тоттенхэму» все зоны. Недаром «шпоры» почти не били из пределов штрафной и создали совсем немного стопроцентных моментов. 

Конечно, Клопп перед матчем проигрывал в голове возможные варианты. Идеальным был как раз тот, который мы увидели, – быстрый гол, а дальше игра по счёту и ожидание нового шанса. Таким стал стандарт в конце второго тайма, после чего результат был сделан. «Ливерпуль» чётко выполнил план на игру и победил абсолютно заслуженно. И меня не удивил столь осторожный футбол в его исполнении. Клопп проиграл шесть финалов в своей карьере, поэтому желание сыграть надёжно понятно. Стоит отметить и Алиссона, который исправлял редкие ошибки обороны и несколько раз спас «Ливерпуль».

Несмотря на минимальную разницу в счёте по ходу почти всей встречи, в «Тоттенхэм» особо не верилось. По показанной «шпорами» игре можно сказать, что к матчам такого уровня они оказались не готовы. С «Манчестер Сити» и «Аяксом» им во многом повезло, и борьбы за титулы на постоянной основе от них ждать не стоит. В конкретном матче они смотрелись не слишком убедительно в атакующих действиях. Харри Кейн далёк от оптимальных кондиций после травмы, а Лукаса Моуры почему-то не оказалось в стартовом составе. В какой-то мере это можно назвать ошибкой Маурисио Почеттино. 

По качеству игры «Ливерпуль» действительно был лучшим в прошедшем сезоне. У команды великолепный вратарь, отличная линия обороны – как в центре, так и на флангах, мощный центр поля, а про нападение и говорить нечего. Ничего удивительно, что подопечные Клоппа вновь дошли до финала Лиги чемпионов. При этом у них виден потенциал, и если удастся сохранить лидеров, то они поборются за трофей и в следующих сезонах. «Ливерпулю» по силам стать тем же гегемоном, каким последние три года был «Реал».

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Все комментарии
Илья Белкин
Илья Белкин
   195 / 816
02 июня в 10:04
скучный финал конечно получился
Союзник противников
Союзник противников ответил viking88
   26 / 816
02 июня в 09:57
согласен по поводу ливерпуля! вот реал в этом сезоне кастрировали... интересно как скоро у них новые яйца отрастут???
Пусть займут это у вчерашних петухов,в качестве декоративных..Про отращивание их-ненаучная гипотеза.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
02 июня в 09:56
"Реал" в конце-концов отреалили,и этих отливерпулят.
cevin cigan
cevin cigan ответил viking88
   7 / 816
02 июня в 09:31
согласен по поводу ливерпуля! вот реал в этом сезоне кастрировали... интересно как скоро у них новые яйца отрастут???
Да хрен его хнает...может и этот сезон профукаем...
kastites
kastites
   90 / 816
02 июня в 09:28
Они не смогут
Они смогут Спартаку по 7 мячей отгружать
BARCDJIN
BARCDJIN
   258 / 816
02 июня в 08:52
да да..и реал и ливерку в новом сезоне буду жахать голодные клубы..
рус фан
рус фан
   148 / 816
02 июня в 08:34
Про игру в этом финале согласен с Бубновым, с тем что Ливер способен победить в ЛЧ три раза подряд, это вряд ли, Реал на тот момент это сыгранный коллектив на протяжении 6-7 лет, с 5 кратным обладателем ЗМ в составе. В следующем сезоне будет новый чемпион.
viking88
viking88 ответил cevin cigan
   477 / 816
02 июня в 08:17
Выйти два раза в финал-это уже показатель. Лично я не удивлюсь,если Ливер и в третий раз попадёт в финал! В самом деле,у команды есть всё необходимое для этого,есть отличный тренер,состав первоклассный и что самое важное-у них есть яйца!!!(барсуки не дадут соврать!)
согласен по поводу ливерпуля! вот реал в этом сезоне кастрировали... интересно как скоро у них новые яйца отрастут???
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 816
02 июня в 08:15
Вряд ли.
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
02 июня в 08:03
В следующем сезоне должен быть спад.
-Владислав-
-Владислав-
   66 / 816
02 июня в 07:57
да плевать на сливочных, Ливерпуль уже лучше их..
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 07:18
Бубень во многом прав кроме одного, Ливерпуль не может стать таким же гегемоном как Реал.
NOVA
NOVA
   164 / 816
02 июня в 07:18
НУ ТЫ И 56!!! РЕАЛ ОДИН ТАКОЙ И БОЛЬШЕ ТОЛЬКО РЕАЛ!!!
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
02 июня в 07:06
Выйти два раза в финал-это уже показатель. Лично я не удивлюсь,если Ливер и в третий раз попадёт в финал! В самом деле,у команды есть всё необходимое для этого,есть отличный тренер,состав первоклассный и что самое важное-у них есть яйца!!!(барсуки не дадут соврать!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 06:42
Из прочитанного понял что Тоттенхем остался без титула лишь по одной причине.....
Что его тренерует Почеттино а не Бубнов...
eleven LC
eleven LC
   85 / 816
02 июня в 06:39
не удилюсь если увижу Ливерпуль в финале лч 2019/2020!
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
02 июня в 05:38
Многие будут прротив гегемонии
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
02 июня в 04:39
0:7 от гегемона - это будет почётно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
02 июня в 04:34
По силам конечно, вот только у Пепа другое мнение.
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