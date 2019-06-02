Бубнов: «„Ливерпуль“ может стать тем же гегемоном, каким был „Реал“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

Безусловно, на ход встречи огромное влияние оказал быстрый гол. Впоследствии стало понятно, что это был ключевой эпизод матча, предопределивший его исход.

Благодаря преимуществу уже на второй минуте матча, «Ливерпуль» смог перейти на контратаки, максимально насытив тылы. Подопечные Клоппа хорошо прессинговали на каждом участке поля и перекрывали «Тоттенхэму» все зоны. Недаром «шпоры» почти не били из пределов штрафной и создали совсем немного стопроцентных моментов.

Конечно, Клопп перед матчем проигрывал в голове возможные варианты. Идеальным был как раз тот, который мы увидели, – быстрый гол, а дальше игра по счёту и ожидание нового шанса. Таким стал стандарт в конце второго тайма, после чего результат был сделан. «Ливерпуль» чётко выполнил план на игру и победил абсолютно заслуженно. И меня не удивил столь осторожный футбол в его исполнении. Клопп проиграл шесть финалов в своей карьере, поэтому желание сыграть надёжно понятно. Стоит отметить и Алиссона, который исправлял редкие ошибки обороны и несколько раз спас «Ливерпуль».

Несмотря на минимальную разницу в счёте по ходу почти всей встречи, в «Тоттенхэм» особо не верилось. По показанной «шпорами» игре можно сказать, что к матчам такого уровня они оказались не готовы. С «Манчестер Сити» и «Аяксом» им во многом повезло, и борьбы за титулы на постоянной основе от них ждать не стоит. В конкретном матче они смотрелись не слишком убедительно в атакующих действиях. Харри Кейн далёк от оптимальных кондиций после травмы, а Лукаса Моуры почему-то не оказалось в стартовом составе. В какой-то мере это можно назвать ошибкой Маурисио Почеттино.

По качеству игры «Ливерпуль» действительно был лучшим в прошедшем сезоне. У команды великолепный вратарь, отличная линия обороны – как в центре, так и на флангах, мощный центр поля, а про нападение и говорить нечего. Ничего удивительно, что подопечные Клоппа вновь дошли до финала Лиги чемпионов. При этом у них виден потенциал, и если удастся сохранить лидеров, то они поборются за трофей и в следующих сезонах. «Ливерпулю» по силам стать тем же гегемоном, каким последние три года был «Реал».