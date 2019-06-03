Адам Джонсон вывихнул лодыжку в баре, где общался с 18-летней девушкой

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Бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии угодил в очередной скандал.

Экс-футболист вывихнул лодыжку в одном из баров, когда спускался по лестнице. При этом в заведении он был замечен с 18-летней девушкой. Как сообщается, Джонсон пил водку за 125 фунтов и едва стоял на ногах.

«Джонсон едва мог идти, но ему было всё равно. Всё, что его интересовало, это отдых и общение с симпатичными девушками, которые намного моложе его», — сказал свидетель этой картины.

Напомним, что Джонсон в 2016 году был осужден на шесть лет за совращение 15-летней девушки, но в итоге Адам освободился по истечении половины этого срока.