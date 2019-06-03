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Адам Джонсон вывихнул лодыжку в баре, где общался с 18-летней девушкой

сегодня, 12:46

Бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии Адам Джонсон угодил в очередной скандал.

Экс-футболист вывихнул лодыжку в одном из баров, когда спускался по лестнице. При этом в заведении он был замечен с 18-летней девушкой. Как сообщается, Джонсон пил водку за 125 фунтов и едва стоял на ногах.

«Джонсон едва мог идти, но ему было всё равно. Всё, что его интересовало, это отдых и общение с симпатичными девушками, которые намного моложе его», — сказал свидетель этой картины.

Напомним, что Джонсон в 2016 году был осужден на шесть лет за совращение 15-летней девушки, но в итоге Адам освободился по истечении половины этого срока.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   16 / 846
сегодня в 16:18
мне понравилась та что в финале трусы на плечи натянула,подписался)
Faustello
Faustello
   110 / 846
сегодня в 15:36
Хорошо что только ногу, с 18 летней ненасытной можно и не то вывихнуть.
311
311
   18 / 846
сегодня в 15:13
В чем скандал то? Ну напился, с кем не бывает? Он и к футболу сейчас не имеет никакого отношения!)
sir_Alex
sir_Alex
   107 / 846
сегодня в 15:07
А х** не сломал? 🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   13 / 846
сегодня в 14:30
ну в 31 то год еще может пинание мяча ногами интересовать ,бывшего футболиста сб Англии))
Девчонки нынче отжигают...и в межсезонье выходят на первый план....
Одна там Неймара "пометила"...вторая с утра обнаружила у рыжебородого мужа резкую пропажу амбиций...третья лодыжку в баре Джонсону сломала....
.....и это нам что то недоговаривают...)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   16 / 846
сегодня в 14:00
ну в 31 то год еще может пинание мяча ногами интересовать ,бывшего футболиста сб Англии))
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 846
сегодня в 13:59
Второй Бест,ему бы только в кино сниматься с такой внешностью
Balanenok
Balanenok
   64 / 846
сегодня в 13:49
Это новость важна только для Вани свиноконя или тарасовских клоноводов.
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 846
сегодня в 13:44
Можно в студию портрет девушки? Англичанки....))

Мона Джонсона поймем...?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   23 / 846
сегодня в 13:25
НАЛИЛ ЕЙ НА ДОНЫШКЕ И ОПРИХОДОВАЛ !

ГЫ-ГЫ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 846
сегодня в 13:04
"Всё, что его интересовало, это отдых и общение с симпатичными девушками."....)))))))
Для английских толерастов - это дикость....)))
А для чего они приходят в бар ???
Читать Шекспира и знакомится со страшными парнями ???
Bavaria_M
Bavaria_M
   109 / 846
сегодня в 12:55
Сверх важная футбольная новость.
la_masia
la_masia
   162 / 846
сегодня в 12:54
Ну хорошо хоть не девушке вывихнул лодыжку
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   336 / 846
сегодня в 12:52
Ну вот за ум взялся, девчонке 18 лет, уже совершеннолетняя.
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