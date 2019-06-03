Адам Джонсон вывихнул лодыжку в баре, где общался с 18-летней девушкой

Бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии Адам Джонсон угодил в очередной скандал.
Экс-футболист вывихнул лодыжку в одном из баров, когда спускался по лестнице. При этом в заведении он был замечен с 18-летней девушкой. Как сообщается, Джонсон пил водку за 125 фунтов и едва стоял на ногах.
«Джонсон едва мог идти, но ему было всё равно. Всё, что его интересовало, это отдых и общение с симпатичными девушками, которые намного моложе его», — сказал свидетель этой картины.
Напомним, что Джонсон в 2016 году был осужден на шесть лет за совращение 15-летней девушки, но в итоге Адам освободился по истечении половины этого срока.
Одна там Неймара "пометила"...вторая с утра обнаружила у рыжебородого мужа резкую пропажу амбиций...третья лодыжку в баре Джонсону сломала....
.....и это нам что то недоговаривают...)))
Одна там Неймара "пометила"...вторая с утра обнаружила у рыжебородого мужа резкую пропажу амбиций...третья лодыжку в баре Джонсону сломала....
.....и это нам что то недоговаривают...)))
Мона Джонсона поймем...?
Мона Джонсона поймем...?
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Для английских толерастов - это дикость....)))
А для чего они приходят в бар ???
Читать Шекспира и знакомится со страшными парнями ???
Для английских толерастов - это дикость....)))
А для чего они приходят в бар ???
Читать Шекспира и знакомится со страшными парнями ???