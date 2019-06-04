«Реал» объявил о подписании Йовича

сегодня, 14:50

Нападающий сменил «Айнтрахт» на «Реал».

С игроком подписан контракт до лета 2025 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 65-70 млн евро.

В минувшем сезоне 21-летний серб забил 27 голов в 48 матчах за «Айнтрахт».