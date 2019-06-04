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«Реал» объявил о подписании Йовича

сегодня, 14:50

Нападающий Лука Йович сменил «Айнтрахт» на «Реал».

С игроком подписан контракт до лета 2025 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 65-70 млн евро.

В минувшем сезоне 21-летний серб забил 27 голов в 48 матчах за «Айнтрахт».

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   101 / 828
сегодня в 17:20
Вот и кончился футболист, сам себя похоронил
bublikyo
bublikyo ответил Медив
   317 / 828
сегодня в 17:17
Это за кого, например?
Муту, Куадрадо, Батшуайи, Бакайоко, Дринкуотер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 828
сегодня в 17:10
Полетели сотни миллионов. И это ж тока начало...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил FILL3286
   99 / 828
сегодня в 17:06
Вы перепутали что-то,он не в Спартак перешёл....
Медив
Медив ответил KaiserRM
   31 / 828
сегодня в 17:04
Как кто заплатит?Челси,им не привыкать башлять бабки за шлак.
Это за кого, например?
NGYRZ
NGYRZ ответил Manny_Pacquiao
   402 / 828
сегодня в 17:02
Отлично, главное чтоб Зидан не ставил тупо Бензема, а давал реальную конкуренцию
Бензема это один из лучших нападающих всех времен и народов по мнению персофанов Месси, и даже выше уровнем чем Суарес, у которого 2 золотые бутсы с двумя рвзными командами.
Zlatan35
Zlatan35 ответил la_masia
   27 / 828
сегодня в 17:00
А тут как получится, если Бензема продолжит играть как в конце сезона, то еще не факт что Йович будет основным.
У Зидана - Бензема был, есть, будет основным) когда не травмирован.
NGYRZ
NGYRZ ответил Vis.
   402 / 828
сегодня в 16:57
Кто бы говорил, именно с реала пошли такие покупки, так что завали уже.
Ну и че дальше? Я разве говорю, чтобы Барселона не делала такие покупки???

Ты читаешь глазами и черед одно место?
Ruslik1982
Ruslik1982
   63 / 828
сегодня в 16:51
а Барселона накупит днищ из Аякса, цена которым 50 млн всем вместе взятым, которые показывали что-то только за счет командной игры и сыгранности с хорошим тренером, а как отдельные футболисты ни о чем, тем более под руководством физкультурника Вальверде
BARCDJIN
BARCDJIN
   288 / 828
сегодня в 16:50
для Барсы это ровным счетом нечего не меняет..как с роналду так и с йовичем будем 5-0 5-1 делать нгушек..
Санчо Панса
Санчо Панса
   90 / 828
сегодня в 16:40
Мощный трансфер! Берегись, Барселона. Луку с явным повышением в классе! Мадридский Реал это предел мечтаний для многих футболистов. Удачи в новом клубе, Лука!
Vis.
Vis. ответил NGYRZ
   519 / 828
сегодня в 16:20
Ну не Барселона конечно с её 100+ млн. покупками ведущих игроков мира, но и так сойдет. Посмотрим, что из этого всего получится, пока раадоваться преждевременно!
Кто бы говорил, именно с реала пошли такие покупки, так что завали уже.
NGYRZ
NGYRZ
   402 / 828
сегодня в 16:19
Ну не Барселона конечно с её 100+ млн. покупками ведущих игроков мира, но и так сойдет.

Посмотрим, что из этого всего получится, пока раадоваться преждевременно!
KaiserRM
KaiserRM ответил Igo0rek
   351 / 828
сегодня в 16:12
Ага, надейся. Кто за него будет платить 150 млн? Если лямов за 70 впарите кому-то, это уже будет большой удачей.
Как кто заплатит?Челси,им не привыкать башлять бабки за шлак.
ОПС
ОПС
   169 / 828
сегодня в 16:06
Ну и молодцы
la_masia
la_masia ответил Zlatan35
   105 / 828
сегодня в 16:06
А тут как получится, если Бензема продолжит играть как в конце сезона, то еще не факт что Йович будет основным.
Igo0rek
Igo0rek ответил KaiserRM
   46 / 828
сегодня в 16:05
Осталось продать бейла в Челси за 150 лямов,ну и ковачича им слить за сотку.
Ага, надейся. Кто за него будет платить 150 млн? Если лямов за 70 впарите кому-то, это уже будет большой удачей.
KaiserRM
KaiserRM
   351 / 828
сегодня в 15:51
Осталось продать бейла в Челси за 150 лямов,ну и ковачича им слить за сотку.
Foxes
Foxes
   531 / 828
сегодня в 15:51
С приобретением!
Zlatan35
Zlatan35
   27 / 828
сегодня в 15:50
Удачи. Удачи не на скамейке запасных) а в игре на футбольном поле.
Footbolista
Footbolista ответил lobsterdam
   42 / 828
сегодня в 15:46
Большие деньги любят тишину)...
football_
football_
сегодня в 15:43
а через год в аренду в вест хэм.
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 15:32
Отлично, ждём Мбапе и Азара.
STVA 1
STVA 1
   26 / 828
сегодня в 15:31
Заиграет ли ?
particular
particular
   1 / 828
сегодня в 15:30
Пока, это, просто - Йович...
Медив
Медив ответил ОПС
   31 / 828
сегодня в 15:23
Дай Бог,чтоб заиграл.
Не заиграет в футбол - заиграет в гольф. Партнер до 2022 у него точно будет, потом может тоже кого то найдут
ОПС
ОПС
   169 / 828
сегодня в 15:21
Дай Бог,чтоб заиграл.
lobsterdam
lobsterdam
   264 / 828
сегодня в 15:20
а про азара вновь тишина?
Kavaro
Kavaro
   665 / 828
сегодня в 15:16
Бензема один из лучших намов в мире. Все фаны Реала который его хейтят поймёте его значимость, когда он уйдёт.
spartach091
spartach091
   126 / 828
сегодня в 15:16
Первый пошёл. Ждем Азара
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