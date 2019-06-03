Готовимся к пополнению! Кто лишний в «Реале»?

вчера, 21:51

На этой неделе «Реал» должен объявить о трансферах Азара, Йовича и Менди, а «Соккер.ру» перебирает состав «Мадрида» и выбирает тех, кто должен уйти.

В следующий сезон «Реал» отправится с командой из 25 человек, которую только предстоит сформировать. Два новичка уже подписаны – Родриго и Эдер Милитао, трое еще на подходе, а ведь еще 9 футболистов «сливочных» в арендах и вернутся в «Королевский клуб» этим летом. Конечно, не все они нужны Зидану, но, так или иначе, «состав будущего» насчитывает почти 40 человек. Кого же Зизу возьмет с собой в большое плавание, а кого отцепит?

Вратари

Вопрос по вратарской бригаде – дискуссионный. Известно, что в следующем сезоне у «Реала» будет основной голкипер, то есть в команде останется один – Навас либо Куртуа, а вторым номером будет молодой вратарь – якобы выбор стоит между Люкой Зиданом и Андреем Луниным, который этот сезон провел в аренде в «Леганесе». Скорее всего, Навас покинет «Королевский клуб», возможно, станет частью какой-либо сделки, а Куртуа станет лидером вратарской банды.

У Люки Зидана истекает контракт, и его лучше отпустить в свободное плаванье, тем более огромным талантом он не блещет, зато является постоянным рычагом давления на отца в СМИ . На позицию третьего вратаря логично было бы пригласить опытного вратаря с хорошими человеческими качествами и без претензий на место в стартовом составе. Такой человек нужен еще и для того, чтобы сглаживать углы между более молодыми коллегами.

Вратари «Реала» в сезоне 2019/20: Куртуа, Лунин + опытный голкипер.

Защитники

Сезон в составе «Реала» заканчивали 8 защитников, уже подписан контракт с Эдером Милитао, на подходе Ферлан Менди, из аренды возвращается Тео Эрнандес, впрочем, он шанс на «Сантьяго Бернабеу» пока не заслужил. Эту компанию нужно сократить до восьми, а то и до семи игроков – этого может хватить с учетом универсализма некоторых защитников.

Правые. Даниэль Карвахаль и Альваро Одриосола – коренные правые защитники, а еще на этой позиции может сыграть Начо, а если наступит крайняя нужда, то и Серхио Рамос, решивший остаться в «Реале». Эдер Милитао в «Порту» тоже частенько выходил на правом фланге, поэтому содержание двух правых беков может показаться излишеством, но подверженность травмам Карвахаля заставляет взглянуть на ситуацию иначе. Впрочем, конкуренцию Дани не обязательно будет составлять Одриосола, есть ведь еще Ашраф Хакими, который провел сезон в Дортмунде.

Центральные. Рамос, Варан, Милитао, Вальехо и Начо – перебор получается. Вальехо почти не получает игровое время, а тут еще Эдер примчится из «Порту». Прости их Хесус, но ты лишний.

Левые. Тео Эрнандесом интересуется «Наполи», и «Реал» отпустит левого бека в Италию, он не входит в планы Зидана, как и Регилон. На испанского защитника есть спрос, и он тоже уйдет. Может быть, в аренду, может быть, «Реал» продаст Серхио и включит в сделку опцию обратного выкупа. А слева в защите у Зидана будет выбор между Ферланом Менди и Марсело. Молодой и резвый против опытного и техничного.

Защитники «Реала» в сезоне 2019/20: Карвахаль, Хакими, Рамос, Варан, Эдер, Начо, Марсело, Менди.

Центральные полузащитники

Каземиро и Кроос остаются, даже Модрич собирается продлить контракт до 2021, то есть Зидан верит в победоносную линию полузащиты, хотя и не оставляет надежд вставить в нее еще один бриллиант – или Погба, или Эриксена. Четыре сильных футболиста на три позиции – нормальная история, а место освободится после прощания с Дани Себальосом, который так и не смог понравиться Зидану. Может уйти также Маркос Льоренте в случае хорошего предложения, тогда придется найти ему замену, ведь он дублер Каземиро на позиции опорного полузащитника.

Вальверде понадобится для глубины состава или отправится в аренду, если «сливочные» разойдутся на трансферном рынке. Не вернется в «Реал» Матео Ковачич: его выкупил «Челси», или Конте вернет в «Интер». Перемещаясь ближе к атаке, вспоминаем об Иско и Хамесе Родригесе, чья аренда в «Баварию» завершилась. Судьба испанца не решена окончательно, а колумбийца «Реал» попытается использовать в качестве разменной монеты в какой-нибудь сделке.

Центральные хавбеки «Реала» в сезоне 2019/20: Каземиро, Кроос, Модрич, Эриксен/Погба/Другой новичок, Льоренте, Вальверде, Иско.

Вингеры

В текущем составе пять игроков, способных играть на флангах атаки: Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Марко Асенсио и Браим Диас. В этом отделе планируются самые большие изменения, ведь «Реал» уже подписал 18-летнего бразильца Родриго, которому будет дан шанс в основе, а Эден Азар едет в Мадрид, чтобы стать одним из лидеров. Гарет Бэйл – жертва №1, его дни в «Реале» сочтены. Зидан хотел убрать валлийца еще прошлым летом, но тогда сам пал в неравном споре с Пересом, но теперь Бэйл уйдет. Браим Диас – скорее всего, аренда, от бегунка Васкеса давно пора избавиться, это не игрок уровня «Реала». Не забываем, что Иско может сыграть и в полузащите, и в группе атаке. Четырех вингеров будет вполне достаточно.

Вингеры «Реала» в сезоне 2019/20: Эден Азар, Винисиус, Родриго, Асенсио.

Форварды

Карим Бензема остается, но у него, наконец-то, появится достойный конкурент в лице Луки Йовича. Мариано Диас пока что имеет шансы сохранить место в команде, переместившись на позицию форварда третьего выбора.

Форварды «Реала» в сезоне 2019/20: Бензема, Йович, Мариано Диас.

Естественно, новые трансферы могут поменять судьбы, и тогда облик «Реала» изменится. Но пока рисуется именно такая картина.