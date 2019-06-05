Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели

сегодня, 10:00

18-летний полузащитник останется в «Челси», сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.

Напомним, в январе юный футболист рвался в «Баварию» за игровой практикой, однако мюнхенский клуб получил отказ от лондонцев на все четыре предложения. В апреле Хадсон-Одои получил разрыв ахиллова сухожилия и летом вряд ли сменит клубную прописку.

По новому соглашению английский хавбек будет зарабатывать 100 тыс. фунтов в неделю. Ожидается, что с уходом Эдена Азара Хадсон-Одои получит в «Челси» десятый номер.