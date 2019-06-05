ГлавнаяНовости

Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели

сегодня, 10:00

18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в «Челси», сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.

Напомним, в январе юный футболист рвался в «Баварию» за игровой практикой, однако мюнхенский клуб получил отказ от лондонцев на все четыре предложения. В апреле Хадсон-Одои получил разрыв ахиллова сухожилия и летом вряд ли сменит клубную прописку.

По новому соглашению английский хавбек будет зарабатывать 100 тыс. фунтов в неделю. Ожидается, что с уходом Эдена Азара Хадсон-Одои получит в «Челси» десятый номер.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению вингера «Суонси»
Сегодня, 11:17 Комментарии3
СлухиКьеза согласился перейти в «Ювентус»
Сегодня, 11:15 Комментарии1
Слухи«Саутгемптон» подпишет малийского полузащитника «Стандарда»
Сегодня, 11:00 Комментарии2
Слухи«Атлетико» претендует на полузащитника «Наполи»
Сегодня, 10:42 Комментарии0
Слухи«Реал» и «Манчестер Сити» сразятся за «японского Месси»
Сегодня, 08:14 Комментарии8
СлухиЧетыре топ-клуба АПЛ поспорят за игрока «Лестера»
Сегодня, 07:53 Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
Nifan
Nifan
   461 / 829
сегодня в 10:39
Отличная новость.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100