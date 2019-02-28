Генсек ФИФА отметила компактность проведения ЧМ-2022

Генсек ФИФА Фатма Самура считает, что одним из преимуществ грядущего чемпионата мира в Катаре является компактность зоны проведения турнира.

Компактность проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре станет одним из аспектов успешного проведения мирового первенства. Я уверена, что приехавшие в Катар болельщики со всего мира смогут по-настоящему оценить это преимущество. На мой взгляд, посетить несколько матчей и стадионов в один день будет незабываемой возможностью для поклонников футбола.