ФИФА примет решение о количестве участников ЧМ-2022 до июня

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Марокко. Ботола Про
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Первый дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Марокко. Ботола Про
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Первый дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • ЮАР. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Фулхэм 1.93 3.5 4.05
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Борнмут - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Вест Хэм 1.15 8.5 15
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Тоттенхэм 2.3 3.25 3.25
23:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Ман Юнайтед - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2.8 3.85 2.45
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.55 3.3 2.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 2:0 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.6 3.3 8.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб КанКан 1.22 6.7 12
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе 1:3 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:1 Логотип футбольный клуб КельнКельн 6 4.3 1.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 72’ Логотип футбольный клуб АаленАален 3:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.52 4.1 5.6
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 73’ Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1:3 Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 6.3 3.6 1.58
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.82 3.25 4.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 3:0 Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 1.65 3.75 4.7
20:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 3:0 Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 1.04 17 19
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 2:0 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
22:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто 0:0 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХурибгаХурибга 0:0 Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат 2:1 Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
21:00 74’ Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане 1:0 Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма 1.78 2.95 5.6
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Монтевидео)Ривер Плейт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 0:0 Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3.35 3.75 1.95
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 2:1 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 3:2 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры 2:3 Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае 2:2 Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин -:- Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел - - -
16:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар 0:1 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
18:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.2 1.53
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс 3:2 Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс - - -
ГлавнаяНовости

ФИФА примет решение о количестве участников ЧМ-2022 до июня

сегодня, 21:49

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация должна до июня принять решение о возможном увеличении числа участников финальной стадии ЧМ-2022 в Катаре с 32 до 48.

Будет сложно организовать чемпионат мира с 48 командами в Катаре, потому что это небольшая страна, и это дает повод обсуждать проведение матчей в соседних странах. Катар готов обсуждать вопрос привлечения других стран. И если будет возможность организовать турнир с 48 командами, то это будет хорошо, если не получится, то тоже неплохо. Мы должны решить до июня этого года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ФИФА оценит возможность увеличения числа участников ЧМ-2022 15 марта
Сегодня, 17:08 Комментарии3
ФИФА создаст фонд по наследию ЧМ-2018
Сегодня, 13:45 Комментарии6
ФИФА выделит 60 млн долларов на программу наследия ЧМ-2018
Сегодня, 13:06 Комментарии10
ФИФА поздравила Дюкова с избранием на пост президента РФС
23 февраля Комментарии7
Голодец: «Россия поддержала выдвижение Инфантино на новый срок»
21 февраля Комментарии6
ФИФА и Катар обсудили возможность увеличения команд на ЧМ-2022 до 48
16 февраля Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   82 / 878
сегодня в 22:02
На хрена 48 команд???
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   95 / 878
сегодня в 21:57
Ну тогда увидим на ЧМ сборные Монголии, Науру и Острова Пасхи )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100