ФИФА примет решение о количестве участников ЧМ-2022 до июня

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация должна до июня принять решение о возможном увеличении числа участников финальной стадии ЧМ -2022 в Катаре с 32 до 48.

Будет сложно организовать чемпионат мира с 48 командами в Катаре, потому что это небольшая страна, и это дает повод обсуждать проведение матчей в соседних странах. Катар готов обсуждать вопрос привлечения других стран. И если будет возможность организовать турнир с 48 командами, то это будет хорошо, если не получится, то тоже неплохо. Мы должны решить до июня этого года.