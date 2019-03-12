Расширение ЧМ-2022 до 48 команд принесет ФИФА еще 400 млн долларов

вчера, 13:15

ФИФА всерьез рассматривает возможность расширения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, до 48 команд.

В случае увеличения количества участников первенства ФИФА получит дополнительных 400 млн долларов дохода от продажи телеправ, билетов и от спонсоров. В связи с этим принципиальная договоренность о расширении может быть достигнута уже в пятницу, на конгрессе организации. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в июне.