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Расширение ЧМ-2022 до 48 команд принесет ФИФА еще 400 млн долларов

вчера, 13:15

ФИФА всерьез рассматривает возможность расширения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, до 48 команд.

В случае увеличения количества участников первенства ФИФА получит дополнительных 400 млн долларов дохода от продажи телеправ, билетов и от спонсоров. В связи с этим принципиальная договоренность о расширении может быть достигнута уже в пятницу, на конгрессе организации. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в июне.

Проблема в том, что Катар в одиночку не сможет разместить 48 сборных, а совместный мундиаль с ОАЭ или Саудовской Аравией невозможен, поскольку эти государства разорвали с Катаром дипломатические и экономические отношения. Однако в ФИФА решили не отчаиваться - организация надеется на помощь Кувейта или Омана. Эти государства придерживаются нейтралитета в дипломатическом кризисе в Персидском заливе и в случае чего могут стать партнерами Катара. На данный момент ФИФА изучает футбольную инфраструктуру стран.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 15:57
А потом и 64 команды сделают.
Caniggia
Caniggia
   30 / 1090
вчера в 14:42
32 команды - оптимальное количество, почти нет проходных игр. 48 - это уже слишком.
311
311
   48 / 1090
вчера в 14:12
Надо было в Ватикане проводить, прямо на площади Святого Петра размещать сборные!)
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   111 / 1090
вчера в 13:36
Потеряет интерес чемпионат.
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 13:26
Ясен перец , что не из за любви к футболу расширят кол-во участников....
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 13:21
Вообщем ЧМ у меня начнётся с игр плэй офф! Всё что будет твориться до него-ШЛАК!!!
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1090
вчера в 13:18
Тут есть за что стараться.
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