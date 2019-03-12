Расширение ЧМ-2022 до 48 команд принесет ФИФА еще 400 млн долларов

ФИФА всерьез рассматривает возможность расширения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, до 48 команд.
В случае увеличения количества участников первенства ФИФА получит дополнительных 400 млн долларов дохода от продажи телеправ, билетов и от спонсоров. В связи с этим принципиальная договоренность о расширении может быть достигнута уже в пятницу, на конгрессе организации. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в июне.
Проблема в том, что Катар в одиночку не сможет разместить 48 сборных, а совместный мундиаль с ОАЭ или Саудовской Аравией невозможен, поскольку эти государства разорвали с Катаром дипломатические и экономические отношения. Однако в ФИФА решили не отчаиваться - организация надеется на помощь Кувейта или Омана. Эти государства придерживаются нейтралитета в дипломатическом кризисе в Персидском заливе и в случае чего могут стать партнерами Катара. На данный момент ФИФА изучает футбольную инфраструктуру стран.