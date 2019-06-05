Главный тренер сборной Германии Лёв выписан из больницы

сегодня, 16:04

Главный тренер сборной Германии по футболу выписан из больницы, куда попал 31 мая в связи с травмой, полученной на тренировке. Об этом сообщил первый вице-президент Немецкого футбольного союза Райнхард Раубалль.

Специалист сможет приступить к работе через месяц. Пока же во время отборочных матчей Евро-2020 его будет заменять Маркус Зорг.