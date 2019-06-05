ГлавнаяНовости

Главный тренер сборной Германии Лёв выписан из больницы

сегодня, 16:04

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв выписан из больницы, куда попал 31 мая в связи с травмой, полученной на тренировке. Об этом сообщил первый вице-президент Немецкого футбольного союза Райнхард Раубалль.

Специалист сможет приступить к работе через месяц. Пока же во время отборочных матчей Евро-2020 его будет заменять Маркус Зорг.

С ним сейчас всё хорошо, он выписан из больницы. Но мы сейчас не ждем его в команде, ему всё еще нужен покой. Думаю, что к работе он вернется по меньшей мере через четыре недели.

Я уверен, что если с его здоровьем будет всё в порядке, то к следующим матчам он уже вернется и будет работать так же, как и прежде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиБилич - приоритетный выбор «Вест Бромвича» на пост главного тренера команды
Сегодня, 12:19 Комментарии1
«Рома» ждет ответ от «Шахтера» по Фонсеке
Вчера, 22:12 Комментарии4
«Аякс» не отпустит Эрика тен Хага в «Рому»
Вчера, 17:05 Комментарии7
Слухи«Рома» хочет пригласить на пост главного тренера тен Хага
Вчера, 16:46 Комментарии1
Слухи«Шахтер» согласился отпустить Фонсеку в «Рому» бесплатно
Вчера, 13:19 Комментарии4
В «Сампдории» подтвердили интерес к Пиоли
03 июня Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
   657 / 833
сегодня в 17:04
Здоровья Лёву!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100