Главный тренер сборной Германии Лёв выписан из больницы

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв выписан из больницы, куда попал 31 мая в связи с травмой, полученной на тренировке. Об этом сообщил первый вице-президент Немецкого футбольного союза Райнхард Раубалль.
Специалист сможет приступить к работе через месяц. Пока же во время отборочных матчей Евро-2020 его будет заменять Маркус Зорг.
С ним сейчас всё хорошо, он выписан из больницы. Но мы сейчас не ждем его в команде, ему всё еще нужен покой. Думаю, что к работе он вернется по меньшей мере через четыре недели.
Я уверен, что если с его здоровьем будет всё в порядке, то к следующим матчам он уже вернется и будет работать так же, как и прежде.