«Рома» ждет ответ от «Шахтера» по Фонсеке

«Рома» согласовала контракт с Пауло Фонсекой и теперь ждет ответ от «Шахтера». На данный момент все зависит от того, согласится ли «Шахтер» отпустить Фонсеку бесплатно или потребует заплатить неустойку в размере 5 миллионов евро, прописанную в его контракте.
По данным Sky Sport Italia, «Рома» согласовала с Фонсекой трехлетний контракт, по условиям которого португальский специалист будет зарабатывать по 2,5 миллиона евро за сезон.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120899/fonseka-paulu-roma
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120899/fonseka-paulu-roma