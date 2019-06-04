«Рома» ждет ответ от «Шахтера» по Фонсеке

сегодня, 22:12

«Рома» согласовала контракт с и теперь ждет ответ от «Шахтера». На данный момент все зависит от того, согласится ли «Шахтер» отпустить Фонсеку бесплатно или потребует заплатить неустойку в размере 5 миллионов евро, прописанную в его контракте.

По данным Sky Sport Italia, «Рома» согласовала с Фонсекой трехлетний контракт, по условиям которого португальский специалист будет зарабатывать по 2,5 миллиона евро за сезон.