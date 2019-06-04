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«Рома» ждет ответ от «Шахтера» по Фонсеке

сегодня, 22:12

«Рома» согласовала контракт с Пауло Фонсекой и теперь ждет ответ от «Шахтера». На данный момент все зависит от того, согласится ли «Шахтер» отпустить Фонсеку бесплатно или потребует заплатить неустойку в размере 5 миллионов евро, прописанную в его контракте.

По данным Sky Sport Italia, «Рома» согласовала с Фонсекой трехлетний контракт, по условиям которого португальский специалист будет зарабатывать по 2,5 миллиона евро за сезон.

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Все комментарии
Zlatan35
Zlatan35
   23 / 830
сегодня в 22:39
«Шахтер» согласился отпустить Фонсеку в «Рому» бесплатно
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1120899/fonseka-paulu-roma
drug01
drug01
   76 / 830
сегодня в 22:34
А нужен ли он им?
STVA 1
STVA 1
   26 / 830
сегодня в 22:33
Бесплатно это вряд ли ...
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