В «Сампдории» подтвердили интерес к Пиоли

Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи в эфире Sky Sport Italia подтвердил, что может заменить на посту главного тренера команды. По слухам, Джампаоло может возглавить «Милан».

Президент Массимо Ферреро и Джампаоло провели встречу. Им нужно было время на то, чтобы принять решение.

Пока что есть только слухи о том, что он уйдет, но мы привыкли учитывать все варианты. Джампаоло - великий тренер, которого связывают с большими клубами, но таковым является и «Сампдория».

Кандидатов много, и Пиоли - в их числе.