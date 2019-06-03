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В «Сампдории» подтвердили интерес к Пиоли

вчера, 23:20

Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи в эфире Sky Sport Italia подтвердил, что Стефано Пиоли может заменить Марко Джампаоло на посту главного тренера команды. По слухам, Джампаоло может возглавить «Милан».

Президент Массимо Ферреро и Джампаоло провели встречу. Им нужно было время на то, чтобы принять решение.

Пока что есть только слухи о том, что он уйдет, но мы привыкли учитывать все варианты. Джампаоло - великий тренер, которого связывают с большими клубами, но таковым является и «Сампдория».

Кандидатов много, и Пиоли - в их числе.

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