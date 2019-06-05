Щербаченко: «В карьере Игнашевича бывало всякое»

Бывший наставник «Кубани» поддержал , который недавно стал главным тренером московского «Торпедо».

У Игнашевича аналитический склад ума, это было видно по его игровой карьере. Есть футболисты, которые не просто тренируются, но ещё и анализируют тренировочный процесс. Игнашевич поработал с большим количеством тренеров – и с иностранными, и с российскими, и с ведущими, и с не очень сильными, в его карьере бывало всякое. Многое будет зависеть от того, как Игнашевич сможет не просто повторять эти тренировочные модели, а именно пропустить их через себя и переложить на конкретную команду, составленную из конкретных игроков определённого уровня.