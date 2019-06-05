ГлавнаяНовости

Щербаченко: «В карьере Игнашевича бывало всякое»

сегодня, 17:36

Бывший наставник «Кубани» Федор Щербаченко поддержал Сергея Игнашевича, который недавно стал главным тренером московского «Торпедо».

У Игнашевича аналитический склад ума, это было видно по его игровой карьере. Есть футболисты, которые не просто тренируются, но ещё и анализируют тренировочный процесс. Игнашевич поработал с большим количеством тренеров – и с иностранными, и с российскими, и с ведущими, и с не очень сильными, в его карьере бывало всякое. Многое будет зависеть от того, как Игнашевич сможет не просто повторять эти тренировочные модели, а именно пропустить их через себя и переложить на конкретную команду, составленную из конкретных игроков определённого уровня.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев отказался комментировать свой уход из «Рубина»
Сегодня, 18:05 Комментарии1
Сафонов: «Самый реальный вариант для Бердыева - сборная России»
Сегодня, 17:41 Комментарии6
Кавазашвили: «Возвращение Промеса стало бы величайшим приобретением»
Сегодня, 17:31 Комментарии12
Щербаченко: «Против Сан-Марино наверняка будет больше экспериментов»
Сегодня, 17:12 Комментарии1
Валуев - о Семаке в команде Беглова: «Не вижу противоречий»
Сегодня, 16:52 Комментарии16
Чернов: «Когда вызывают в сборную, никакой отпуск не нужен»
Сегодня, 14:50 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   442 / 833
сегодня в 17:47
Это точно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100