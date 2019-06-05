Месси: «Мой сын празднует голы „Реала“»

Нападающий «Барселоны» признался, что его сын Матео празднует голы «Реала», чтобы подразнить своего брата Тиаго.

Тиаго не пропускает ни одного матча «Барселоны». Матео тоже любит футбол, он постоянно носит форму. Как-то мы играли дома, и он сказал мне: «Я за „Ливерпуль“, который победил тебя». То же самое было и с «Валенсией».

Матео иногда смотрит матчи «Реала» и празднует их голы, чтобы подразнить брата. Он у нас фанат Мадрида (смеется).