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Месси: «Мой сын празднует голы „Реала“»

сегодня, 21:23

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что его сын Матео празднует голы «Реала», чтобы подразнить своего брата Тиаго.

Тиаго не пропускает ни одного матча «Барселоны». Матео тоже любит футбол, он постоянно носит форму. Как-то мы играли дома, и он сказал мне: «Я за „Ливерпуль“, который победил тебя». То же самое было и с «Валенсией».

Матео иногда смотрит матчи «Реала» и празднует их голы, чтобы подразнить брата. Он у нас фанат Мадрида (смеется).

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Все комментарии
NGY
NGY
   24 / 818
сегодня в 22:41
«Я из „Ливерпуля“, который победил тебя». То же самое было и с «Валенсией».
_________

Малой жестко троллит отца...😁
John_Wick
John_Wick
   364 / 818
сегодня в 22:41
    dimagas1
    dimagas1 ответил da da da 1
       116 / 818
    сегодня в 22:10
    это нормально,люди с неокрепшим умом болеют за Реал в основном.
    Правду говоришь у меня младший сын в футболке Месси бегает,старший поумнел купил ему недавно футболку Гризманна.
    da da da 1
    da da da 1
       268 / 818
    сегодня в 22:06
    это нормально,люди с неокрепшим умом болеют за Реал в основном.
    No problem
    No problem
       119 / 818
    сегодня в 22:05
    Дразнит видать не только брата).
    cevin cigan
    cevin cigan
       10 / 818
    сегодня в 21:51
    Маленький Дзюба!!!
    Zenit_84
    Zenit_84
       51 / 818
    сегодня в 21:40
    Получит когда-нибудь)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 818
    сегодня в 21:37
    хороший юмор,футбол выше клубов
    311
    311
       21 / 818
    сегодня в 21:37
    Ну точно соседский!)
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       4 / 818
    сегодня в 21:29
    Ни на что не намекаю, но нужно срочно проверить Матео на предмет отцовства Месси.
    Илья Белкин
    Илья Белкин
       225 / 818
    сегодня в 21:24
    просто он знает какой клуб лучший в мире
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