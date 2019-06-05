Буффон: «ПСЖ предлагал подписать мне новый контракт»

Итальянский вратарь прокомментировал свой уход из ПСЖ .

Сегодня мое приключение за пределами Италии подошло к концу. ПСЖ предлагал мне продлить контракт, но я не был готов принять это предложение, поскольку хочу подготовиться к новому опыту и новым профессиональным испытаниям.

Спасибо всем за всё, что я испытал в Париже. Спасибо за эмоции, которые мы разделили вместе. Год назад я прибыл в Париж, полный энтузиазма, болельщики невероятно тепло меня приняли. Это было очень трогательно. Еще раз спасибо от всего сердца.

Хемингуэй писал, что в мире есть лишь два места, где люди могут жить счастливо - это свой дом и Париж. Сегодня это относится и ко мне. Париж, в некотором роде, навсегда останется моим домом. Спасибо и удачи!