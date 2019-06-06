Бабаев: «Абсолютное большинство за расширение РПЛ, но с оговорками»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об идее расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.

Ранее стало известно, что вариант увеличения числа участников первенства поддержали 15 клубов, и только «Спартак» выступил против.

Расширение Лиги? Пока рано говорить о принятии. Это прерогатива РФС . Мы только обсудили: абсолютное большинство за, но с оговорками. Наша позиция совпадает с позицией Лиги. Мы должны быть уверены, что команды будут готовы с точки зрения инфраструктуры, мы прошли времена старых и неуютных стадионов. После ЧМ должны привыкать к хорошему.