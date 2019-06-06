Бабаев: «Абсолютное большинство за расширение РПЛ, но с оговорками»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об идее расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.
Ранее стало известно, что вариант увеличения числа участников первенства поддержали 15 клубов, и только «Спартак» выступил против.
Расширение Лиги? Пока рано говорить о принятии. Это прерогатива РФС. Мы только обсудили: абсолютное большинство за, но с оговорками. Наша позиция совпадает с позицией Лиги. Мы должны быть уверены, что команды будут готовы с точки зрения инфраструктуры, мы прошли времена старых и неуютных стадионов. После ЧМ должны привыкать к хорошему.
Должны быть четкие критерии для команд ФНЛ: инфраструктурные и финансовые. Обсуждали более раннее начало чемпионата и более позднее окончание. Сейчас есть проблемы и с 16 командами, когда играют в холодных регионах зимой. Надо решить этот вопрос.
Так бы и сказал, что против только Федун тарасовский
Так бы и сказал, что против только Федун тарасовский