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Бабаев: «Абсолютное большинство за расширение РПЛ, но с оговорками»

сегодня, 14:30

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об идее расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.

Ранее стало известно, что вариант увеличения числа участников первенства поддержали 15 клубов, и только «Спартак» выступил против.

Расширение Лиги? Пока рано говорить о принятии. Это прерогатива РФС. Мы только обсудили: абсолютное большинство за, но с оговорками. Наша позиция совпадает с позицией Лиги. Мы должны быть уверены, что команды будут готовы с точки зрения инфраструктуры, мы прошли времена старых и неуютных стадионов. После ЧМ должны привыкать к хорошему.

Должны быть четкие критерии для команд ФНЛ: инфраструктурные и финансовые. Обсуждали более раннее начало чемпионата и более позднее окончание. Сейчас есть проблемы и с 16 командами, когда играют в холодных регионах зимой. Надо решить этот вопрос.

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Все комментарии
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   320 / 813
сегодня в 15:23
ради одного нижнего новгорода стоит расширить
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 15:22
Что только не сделают, чтобы Анжи опять пустить в РПЛ.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   93 / 813
сегодня в 14:58
Тарасовка как всегда меньшинство, как и во всем.
ДСА
ДСА
   57 / 813
сегодня в 14:58
Чего мелочиться, до 20 сразу расширять.
ОВВ74
ОВВ74 ответил Морозовский
   715 / 813
сегодня в 14:52
Чё юлить-то, да хвостом конским вертеть, Бабаев?! Так и скажи прямо, что ты против!
просто некоторые бояться сказать слова, чтоб не выпасть с миллеровской тележки, а когда пришло время отвечать все втыкают заднюю....
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 813
сегодня в 14:48
С огородами для начала надо разобраться. Гыгыгы
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   239 / 813
сегодня в 14:41
с оговорками, у всех 18-ти команд должны быть современные стадионы и в Екатеринбурге, Красноярске и Томске в декабре должно быть +15 и светить солнце.
Питер Ман
Питер Ман
   231 / 813
сегодня в 14:37
Абсолютное большинство?
Так бы и сказал, что против только Федун тарасовский
Морозовский
Морозовский
   6 / 813
сегодня в 14:36
Чё юлить-то, да хвостом конским вертеть, Бабаев?! Так и скажи прямо, что ты против!
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