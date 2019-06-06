Мещеряков: «Примеры „Тосно“ и „Амкара“ не должны повторяться»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил проект по увеличению числа участников РПЛ до 18 команд.

Давайте посмотрим, есть ли у нас 18 команд со стабильным экономическим положением. Чтобы в середине сезона мы всем миром не спасали, условно, «Анжи». «Тосно», «Амкар» - эти примеры не должны повторяться.

Второе. Есть ли у нас поля? Что у нас с погодой? Есть ли у нас манежи на 15 тысяч с покрытиями, от которых у игроков не летят связки?

В России команды проводят в полтора раза меньше матчей, чем в Великобритании? Не вопрос, если бы это был чемпионат Московской области. Я бы посмотрел на команду из Англии; как они играют в воскресенье в Красноярске, потом летят в Порту, а еще через два дня в Оренбург. И я посмотрю, через сколько времени спортсмены, получающие много миллионов фунтов, завоют: да ну этот чемпионат.