Ионов: «Сделаем всё, чтобы забить как можно больше голов Сан-Марино»

Полузащитник сборной России после последней тренировки команды поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против Сан-Марино.

Хорошая подготовка была, у нас было достаточно времени до игр, готовимся, всё хорошо. Нужно проходить, брать очки, неважно, какая это команда, необходимо показать свою лучшую игру. Мы будем делать всё, чтобы забить как можно больше, провести хороший матч и добиться хорошего результата.

Всех новичков сборной давно знаем, встречаемся на полях чемпионата, у нас хорошее взаимодействие на тренировках. Соперника изучаем, идет подготовка.