ГлавнаяНовости

Ионов: «Сделаем всё, чтобы забить как можно больше голов Сан-Марино»

сегодня, 13:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-Марино08.06.2019 в 19:00 Не начался

Полузащитник сборной России Алексей Ионов после последней тренировки команды поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против Сан-Марино.

Хорошая подготовка была, у нас было достаточно времени до игр, готовимся, всё хорошо. Нужно проходить, брать очки, неважно, какая это команда, необходимо показать свою лучшую игру. Мы будем делать всё, чтобы забить как можно больше, провести хороший матч и добиться хорошего результата.

Всех новичков сборной давно знаем, встречаемся на полях чемпионата, у нас хорошее взаимодействие на тренировках. Соперника изучаем, идет подготовка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сорокин: «Я рад, что сейчас я в сборной России»
Сегодня, 13:24 Комментарии0
Мещеряков: «РЖД финансирует „Локомотив“ на хорошем европейском уровне»
Сегодня, 13:08 Комментарии3
Мещеряков: «Примеры „Тосно“ и „Амкара“ не должны повторяться»
Сегодня, 12:51 Комментарии0
Алекперов: «В „Лукойле“ довольны рекламным эффектом от „Спартака“»
Сегодня, 10:39 Комментарии22
Дюмин: «Будущее „Арсенала“ связано с подготовкой тульских игроков»
Сегодня, 09:38 Комментарии3
Сарвели: «Уверен, против Сан-Марино Россия сыграет в атакующий футбол»
Сегодня, 02:00 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100