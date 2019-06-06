Алекперов: «В „Лукойле“ довольны рекламным эффектом от „Спартака“»

сегодня, 10:39

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что нефтяная компания довольна рекламными эффектами, которые получает от спонсорства московского футбольного клуба «Спартак».

«Лукойл» не является владельцем «Спартака». Но мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба.