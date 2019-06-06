Алекперов: «В „Лукойле“ довольны рекламным эффектом от „Спартака“»

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что нефтяная компания довольна рекламными эффектами, которые получает от спонсорства московского футбольного клуба «Спартак».
«Лукойл» не является владельцем «Спартака». Но мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба.
Напомним, что недавно медицинская служба «Спартака» была признана лучшей в РПЛ.
стыдно за зенит и за народные ,бесполезно тратящие деньги на паредаса и прочих звезд
стыдно за зенит и за народные ,бесполезно тратящие деньги на паредаса и прочих звезд