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Алекперов: «В „Лукойле“ довольны рекламным эффектом от „Спартака“»

сегодня, 10:39

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что нефтяная компания довольна рекламными эффектами, которые получает от спонсорства московского футбольного клуба «Спартак». 

«Лукойл» не является владельцем «Спартака». Но мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба.

Напомним, что недавно медицинская служба «Спартака» была признана лучшей в РПЛ.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 811
сегодня в 10:52
Какие же они хрющи, дует нам в уши, что воровсой лукойл не владелец хрющатника, наверное даже алекперову стыдно за спартак.
mikysss
mikysss
   352 / 811
сегодня в 10:48
так увеличьте бюджет команды, а то тут петушки кукарекают что Спартак спонсирует государство не меньше чем бомжей, хотя это чушь
STVA 1
STVA 1
   28 / 811
сегодня в 10:47
Вот именно , что важна реклама хозяев , а на рез- т пох .
FILL3286
FILL3286
   19 / 811
сегодня в 10:42
Ща бомжи скажут,что газ пром не является владельцем зенита))
стыдно за зенит и за народные ,бесполезно тратящие деньги на паредаса и прочих звезд
13 RUS
13 RUS
   291 / 811
сегодня в 10:40
А всем стыдно за спартак
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