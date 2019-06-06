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Мещеряков: «РЖД финансирует „Локомотив“ на хорошем европейском уровне»

сегодня, 13:08

Заместитель генерального директора РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб получает от спонсора порядка 5 млрд рублей ежегодно, а это хороший европейский уровень финансирования.

При утверждении бюджета на 2019 год мы уже закладывали €20 млн, которые получим от Лиги чемпионов. Менеджмент был уверен в том, что мы туда попадем. На российском уровне финансирование «Локомотива» на более чем хорошем уровне. РЖД выделяет порядка 5 млрд рублей, даже для европейского уровня это хорошо.

А если хотите сравнить с британцами - сравните наш рекламный рынок и их. И не надо жаловаться, что билеты стоят 100 рублей. Посмотрите на цены билетов в Англии.

Ранее Мещеряков оценил проект по увеличению числа участников РПЛ до 18 команд.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   267 / 814
сегодня в 13:44
да да, а билет на поезд стоят дороже, чем на самолет
Знатог
Знатог
   436 / 814
сегодня в 13:24
Платите зарплаты как британцам и делайте на цены билетов как в Англии.
13 RUS
13 RUS
   205 / 814
сегодня в 13:21
Вот и делайте нормальные трансферы,а не Смоловых за 10 лямов
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