Мещеряков: «РЖД финансирует „Локомотив“ на хорошем европейском уровне»

Заместитель генерального директора РЖД , председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб получает от спонсора порядка 5 млрд рублей ежегодно, а это хороший европейский уровень финансирования.

При утверждении бюджета на 2019 год мы уже закладывали €20 млн, которые получим от Лиги чемпионов. Менеджмент был уверен в том, что мы туда попадем. На российском уровне финансирование «Локомотива» на более чем хорошем уровне. РЖД выделяет порядка 5 млрд рублей, даже для европейского уровня это хорошо.

А если хотите сравнить с британцами - сравните наш рекламный рынок и их. И не надо жаловаться, что билеты стоят 100 рублей. Посмотрите на цены билетов в Англии.