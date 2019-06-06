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Дюмин: «Будущее „Арсенала“ связано с подготовкой тульских игроков»

сегодня, 09:38

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что «Арсенал» должен готовить воспитанников. 

Поводов почивать на лаврах нет, надо наращивать развитие, причем думать не только о ближайшей, но и о долгосрочной перспективе. А будущее связано с подготовкой своих, тульских игроков. Нужно, чтобы в команде играло как можно больше воспитанников тульского футбола.

Ближайшие планы понятны: 14 июня «Арсенал» начнет подготовку к сезону-2019/20, селекционная служба клуба ведет работу по комплектованию состава. И, конечно, нужно достойно выступить в квалификации Лиги Европы.

Дюмин ранее пообещал, что власти Тульской области поддержат «Арсенал» в связи с выходом в Лигу Европы.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:45
Пока свой один Левашов и тот на лыжи встал.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:59
Удачи Арсеналу .
GreeM
GreeM
сегодня в 09:59
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