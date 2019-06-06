Дюмин: «Будущее „Арсенала“ связано с подготовкой тульских игроков»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что «Арсенал» должен готовить воспитанников.

Поводов почивать на лаврах нет, надо наращивать развитие, причем думать не только о ближайшей, но и о долгосрочной перспективе. А будущее связано с подготовкой своих, тульских игроков. Нужно, чтобы в команде играло как можно больше воспитанников тульского футбола.

Ближайшие планы понятны: 14 июня «Арсенал» начнет подготовку к сезону-2019/20, селекционная служба клуба ведет работу по комплектованию состава. И, конечно, нужно достойно выступить в квалификации Лиги Европы.