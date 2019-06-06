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Сорокин: «Я рад, что сейчас я в сборной России»

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РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-Марино08.06.2019 в 19:00 Не начался

Защитник сборной России Егор Сорокин рассказал о подготовке национальной команды к матчам отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино и Кипром.

Срок для подготовки к матчам был приличный, мы хорошо и плавно готовимся к играм, с каждым днём взаимодействия улучшаются – никаких проблем не будет. Конечно, сам я настроен забить Сан-Марино, я настраиваюсь на каждый матч и каждую тренировку. Что касается своих голов даже на тренировках, то здесь другие взаимодействия – не так, как в «Рубине». Состав пока не знаю, всё будет известно в день игры – если скажут играть, то буду играть, а если нет – буду переживать за сборную и просто поддерживать. По тренировкам пока непонятно, кто выйдет на поле с первых минут – все в обойме и готовятся к игре. Что касается двусторонки на тренировке и выделения в нём «основного состава», то у нас вся сборная – это основной состав, поэтому в день игры будет видно, кто сыграет, а кто нет.

Шуток по поводу моего большого количества голов за клуб нет, так просто сложилось, что за клуб забил много – я этому рад, но нужно двигаться вперёд, те голы уже в прошлом. Я рад, что сейчас я в сборной России– отпуск для меня не главное. А партнёров я всех знаю, мы играли против друг друга, но выделять я кого-то не буду. Мы идём от игры к игре, так что готовимся сейчас к Сан-Марино, а потом уже будем готовиться к Кипру. Что касается психологической подготовки к играм с маленькими командами, то здесь проявляется уважение – на футбольном поле все соперники равные, каждый может проявить себя так, что команда выиграет. Недооценки соперника не будет, а мы будем делать всё, чтобы достичь победы.

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