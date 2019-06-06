Бутовский — новый врач «Спартака»

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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что в медицинской службе «красно-белых» произошли изменения. Новым врачом первой команды стал Михаил Бутовский, который приступит к работе в середине июня.

В медицинском штабе Бутовский заменит Андрея Багдасаряна.

С 2014 года Михаил входил в медицинский штаб сборной России по футболу.

Напомним, что недавно бывший врач «Спартака» стал советником Леонида Федуна.