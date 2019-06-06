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Бутовский — новый врач «Спартака»

сегодня, 14:58

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что в медицинской службе «красно-белых» произошли изменения. Новым врачом первой команды стал Михаил Бутовский, который приступит к работе в середине июня.

В медицинском штабе Бутовский заменит Андрея Багдасаряна.

С 2014 года Михаил входил в медицинский штаб сборной России по футболу.

Напомним, что недавно бывший врач «Спартака» стал советником Леонида Федуна.

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Все комментарии
trimetil
trimetil
   368 / 813
сегодня в 15:45
С уходом шамана-китайца, который команду экскрементами лечил, что то не заладилось у Спартака в медицинском штабе.
Boytser
Boytser
   411 / 813
сегодня в 15:43
Всё равно, лечение детским г...м будет в тарасне прерогативой.
FILL3286
FILL3286
   15 / 813
сегодня в 15:24
Завтра


Правильно все,потому и пишут про Спартак,так как самая популярная команда России всех времен.
А о ком писать еще? О зените?? А смысл писать про команду без истории?
Про коней писали на днях про головина,что вся Россия смеялась о бесполезном трансфере Гинера,сегодня о другом жеребце утку пустили тоже посмеялись(((
Footbolista
Footbolista
   17 / 813
сегодня в 15:23
В конюшню нужен доктор Коновалов...срочно...
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки ответил Алексей Коротеев
   93 / 813
сегодня в 15:22
А по Х. кто врач ! Главное ,что Федун -козёл и жмот !
Не стыдно так о Леониде? Он чемпионство прикупил на юбилей Симоняна, взял для вас Кубок Канделаки, а ты так. На юбилей тарасовки еще прикупить обещал.
FILL3286
FILL3286
   15 / 813
сегодня в 15:21
Орлов --- паредас и забалотный новые игроки лазурных) ХАХААХ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   269 / 813
сегодня в 15:20
А по Х. кто врач ! Главное ,что Федун -козёл и жмот !
Завтра
Завтра
   70 / 813
сегодня в 15:18
Никому не нужные "новости", с напоминанием никому не нужных "новостей"... Вы, кстати, пропустили и не кросспостнули сюда из твиттера "Спартака", новости о "ТОП-5 пробежавших за сезон" - я исправлю:

ТОП-5 Спартаковцев, пробежавших за сезон:
"Мы подготовились к международному дню бега и собрали для вас результаты игроков «Спартака» по пробегу в прошлом сезоне.
😅 Зобнин немного не добежал до Смоленска, Зе Луиш остановился в пригороде Костромы!
1. Зобнин - 359 312 м;
2. Джикия - 336 560 м;
3. ЗеЛуиш - 299 390 м;
4. Мельгарехо - 279 384 м;
5. Фернандо - 271 501 м.

И забыли кросспостнуть твит про "Лидеров команды "Спартак":
- Зе Луиш забил 10 голов;
- Георгий Джикия лидер РПЛ по эффективности отборов. 88%;
- Роман Зобнин - 103 подбора на чужой половине поля.

"Соккер.ру! Мы знаем о чём писать!"*

* - о "Спартаке", конечно. Разве есть о чём писать у других 15 команд России??
No pupsiks
No pupsiks
   182 / 813
сегодня в 15:10
Доктора Лю никто не в состоянии заменить.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   93 / 813
сегодня в 15:00
Какая разница кто там врач, если хряки бегают к доктору Лю за пилюлями.
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