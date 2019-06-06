Бутовский — новый врач «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что в медицинской службе «красно-белых» произошли изменения. Новым врачом первой команды стал Михаил Бутовский, который приступит к работе в середине июня.
В медицинском штабе Бутовский заменит Андрея Багдасаряна.
С 2014 года Михаил входил в медицинский штаб сборной России по футболу.
Напомним, что недавно бывший врач «Спартака» стал советником Леонида Федуна.
Правильно все,потому и пишут про Спартак,так как самая популярная команда России всех времен.
А о ком писать еще? О зените?? А смысл писать про команду без истории?
Про коней писали на днях про головина,что вся Россия смеялась о бесполезном трансфере Гинера,сегодня о другом жеребце утку пустили тоже посмеялись(((
Правильно все,потому и пишут про Спартак,так как самая популярная команда России всех времен.
А о ком писать еще? О зените?? А смысл писать про команду без истории?
Про коней писали на днях про головина,что вся Россия смеялась о бесполезном трансфере Гинера,сегодня о другом жеребце утку пустили тоже посмеялись(((
ТОП-5 Спартаковцев, пробежавших за сезон:
"Мы подготовились к международному дню бега и собрали для вас результаты игроков «Спартака» по пробегу в прошлом сезоне.
😅 Зобнин немного не добежал до Смоленска, Зе Луиш остановился в пригороде Костромы!
1. Зобнин - 359 312 м;
2. Джикия - 336 560 м;
3. ЗеЛуиш - 299 390 м;
4. Мельгарехо - 279 384 м;
5. Фернандо - 271 501 м.
И забыли кросспостнуть твит про "Лидеров команды "Спартак":
- Зе Луиш забил 10 голов;
- Георгий Джикия лидер РПЛ по эффективности отборов. 88%;
- Роман Зобнин - 103 подбора на чужой половине поля.
"Соккер.ру! Мы знаем о чём писать!"*
* - о "Спартаке", конечно. Разве есть о чём писать у других 15 команд России??
ТОП-5 Спартаковцев, пробежавших за сезон:
"Мы подготовились к международному дню бега и собрали для вас результаты игроков «Спартака» по пробегу в прошлом сезоне.
😅 Зобнин немного не добежал до Смоленска, Зе Луиш остановился в пригороде Костромы!
1. Зобнин - 359 312 м;
2. Джикия - 336 560 м;
3. ЗеЛуиш - 299 390 м;
4. Мельгарехо - 279 384 м;
5. Фернандо - 271 501 м.
И забыли кросспостнуть твит про "Лидеров команды "Спартак":
- Зе Луиш забил 10 голов;
- Георгий Джикия лидер РПЛ по эффективности отборов. 88%;
- Роман Зобнин - 103 подбора на чужой половине поля.
"Соккер.ру! Мы знаем о чём писать!"*
* - о "Спартаке", конечно. Разве есть о чём писать у других 15 команд России??