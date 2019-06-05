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Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

сегодня, 15:27

РПЛ совместно с медицинским комитетом РФС подвела итоги конкурса «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ». Первое место заняла медицинская служба «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова — заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.

Оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации.

Недавно сообщалось, что Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба «Спартака».

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   372 / 833
сегодня в 17:55
Результаты на лицо...кто бы сомневался...
Ruslik1982
Ruslik1982
   51 / 833
сегодня в 17:38
еще бы, все игроки на таблетках, а в пробирке ничего не показывает
Санчо Панса
Санчо Панса
   83 / 833
сегодня в 17:37
За ректальное оказание услуг своим футболистам) От души!:)
FILL3286
FILL3286
   26 / 833
сегодня в 17:32
КБ медицина входит в пятерку лучших в мире,не то что у кобыл и бакланов детский сад))))
Akvarel
Akvarel
   134 / 833
сегодня в 17:31
Стыдно за свиней, даже в этом обманывают.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 833
сегодня в 17:17
Вот она первая победа Цорна сына президента РПЛ Сергея Прядкина!
Если бы мне кто нибудь сказал до этого, что медслужба Спартака лучшая в России, то я как минимум принял бы его за сумасшедшего, а оно вона как.
Доктор Лю всё видит!
la_masia
la_masia
   88 / 833
сегодня в 17:15
У ЦСК хорошая лаборатория, опыты ставят, на Дзагоеве...
Palex
Palex ответил Footbolista
   100 / 833
сегодня в 17:11
Да уж лучше крышу латать,чем уринотерапией заниматься.
Footbolista
Footbolista
   37 / 833
сегодня в 17:03
Орнитологическая служба зенита: Бакланов лечить - крышу менять...
ermak6848
ermak6848
   157 / 833
сегодня в 16:59
будем знать где зелёнкой прыщи мажут...
Арбалет
Арбалет
   166 / 833
сегодня в 16:33
Методика доктора Лю самая прогрессивная среди тарасни.
311
311
   22 / 833
сегодня в 16:32
Зато сами спартачи бегают к какому-то китайцу лечиться!)
Balanenok
Balanenok
   108 / 833
сегодня в 16:27
Странно это слышать, если учесть, что спартак самая больная команда чемпионата.
Akvarel
Akvarel
   134 / 833
сегодня в 16:26
Лечат исключительно самогоном и бромантаном, а доктор Лю еще и г...м.
13 RUS
13 RUS
   305 / 833
сегодня в 16:15
А на каком месте тарасовский усатый повар?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   38 / 833
сегодня в 16:14
И звенит не умолкает Вартапетов телефон,
Доктор трубку поднимает,и "лечить" всех начинает.
Я могу и то,и это,можно срезать,нарастить.
Здесь пришьём,здесь обезболим,тут заткнём,тут откупорим.
И хирург,и ортопед-Добрый доктор Вартапет.
ДСА
ДСА
   65 / 833
сегодня в 16:10
А Анжи занималось самолечением, даже на терапевта денег нет.
Don trambon
Don trambon
   120 / 833
сегодня в 16:09
их так то же 77м накормили?
la_masia
la_masia
   88 / 833
сегодня в 16:04
Конечно не уровень зенитовского санатория профилактория но тоже неплохо.
Говорят в зенитовские лечебницы приезжают даже именитые итальянцы. На футбольном поле мы их конечно не видели...но инстаграмм итальянцев говорит что все таки они в питере.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   583 / 833
сегодня в 16:02
это лучший клуб в россии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   624 / 833
сегодня в 15:52
Хрень...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   115 / 833
сегодня в 15:46
"Тарасовский бромантан - самый забористый бромантан в мире" ! ( Е. И. Титов).
классный руководитель
классный руководитель ответил Завтра
   334 / 833
сегодня в 15:45
Теперь будут 15 лет лупить себя в грудь Кубком Соли, лизать Канделаки-Cup и гордиться медицинской службой)))
Я бы ещё пункт добавил - будут смотреть на подрывающиеся пятые точки бомжей и коней те же 15-ть лет.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   23 / 833
сегодня в 15:43
«Бывший доктор «Спартака» Лю Хуншэнь: «Команда недовольна главным врачом, игроки ходят ко мне»

Ухахаха
Подсадил китаец крепенько спартак на жиденькое)))
Завтра
Завтра
   80 / 833
сегодня в 15:38
Теперь будут 15 лет лупить себя в грудь Кубком Соли, лизать Канделаки-Cup и гордиться медицинской службой)))
dargo
dargo
   356 / 833
сегодня в 15:36
пресс-службе и болельщикам "народной" очень хочется хоть в чем то или где то быть первым
Завтра
Завтра
   80 / 833
сегодня в 15:35
Интересно, связано ли это с тем, что "Спартак" на околофутбол и прочих агентов, в год 10 миллионов евро тратит? И с новостью: "Доктор Лю: «Футболисты „Спартака“ до сих пор ходят ко мне... слышал, что и руководство, и тренеры недовольны медицинским штабом."

Как мне кажется, "авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова", получила неплохой гонорар за своё выступление!
Езжу на Ferrari
Езжу на Ferrari
   5 / 833
сегодня в 15:34
Оно и понятно, бомжей не каждый лечить возьмётся, а ветеринаров для коней и вовсе по стране немного.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   113 / 833
сегодня в 15:33
А бегают хряки все равно к доктору Лю.
Литейный 4
Литейный 4
   17 / 833
сегодня в 15:29
Посовещавшись в Тарасовке решили себе статус преподнять. Сам себя не похвалишь, никто этого не сделает. Гыгыгы
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