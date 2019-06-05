Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

сегодня, 15:27

РПЛ совместно с медицинским комитетом РФС подвела итоги конкурса «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ ». Первое место заняла медицинская служба «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова — заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова. Оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС , ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации.

Недавно сообщалось, что Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба «Спартака».