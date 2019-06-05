Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

РПЛ совместно с медицинским комитетом РФС подвела итоги конкурса «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ». Первое место заняла медицинская служба «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова — заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.
Оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации.
Недавно сообщалось, что Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба «Спартака».
Если бы мне кто нибудь сказал до этого, что медслужба Спартака лучшая в России, то я как минимум принял бы его за сумасшедшего, а оно вона как.
Доктор Лю всё видит!
Если бы мне кто нибудь сказал до этого, что медслужба Спартака лучшая в России, то я как минимум принял бы его за сумасшедшего, а оно вона как.
Доктор Лю всё видит!
Доктор трубку поднимает,и "лечить" всех начинает.
Я могу и то,и это,можно срезать,нарастить.
Здесь пришьём,здесь обезболим,тут заткнём,тут откупорим.
И хирург,и ортопед-Добрый доктор Вартапет.
Доктор трубку поднимает,и "лечить" всех начинает.
Я могу и то,и это,можно срезать,нарастить.
Здесь пришьём,здесь обезболим,тут заткнём,тут откупорим.
И хирург,и ортопед-Добрый доктор Вартапет.
Говорят в зенитовские лечебницы приезжают даже именитые итальянцы. На футбольном поле мы их конечно не видели...но инстаграмм итальянцев говорит что все таки они в питере.
Говорят в зенитовские лечебницы приезжают даже именитые итальянцы. На футбольном поле мы их конечно не видели...но инстаграмм итальянцев говорит что все таки они в питере.
Ухахаха
Подсадил китаец крепенько спартак на жиденькое)))
Ухахаха
Подсадил китаец крепенько спартак на жиденькое)))
Как мне кажется, "авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова", получила неплохой гонорар за своё выступление!
Как мне кажется, "авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова", получила неплохой гонорар за своё выступление!