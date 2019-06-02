Знаем всех участников РПЛ 2019/20. Чего от них ждать?

вчера, 19:33

В день, когда «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили места в высшей футбольной лиге, «Соккер.ру» оценивает перспективы ее участников.

Активов для расширения лиги нет

Стыковые матчи позволили понять, что ФНЛ не лучшая лига мира, хотя шутки на тему и веселые. На самом деле перспектив особых у тамошних клубов нет. Не потому, что не сражаются. И «Нижний Новгород», и «Томь» старались. Проблема в другом – нет денег. «Енисей» сильно отставал по возможностям от других клубов РПЛ , и хотя в ФНЛ вполне может бороться за возвращение в элиту, во второй лиге приходится выживать.

Как и аутсайдерам высшей. «Анжи» вряд ли спасут – разве что волевым политическим решением. Но не видно, чтобы в Дагестане остались чиновники, способные на такой широкий бессмысленно-патриотический жест. «Томь» тоже не сильно рвалась в РПЛ , поскольку у клуба, который не один сезон дрался в элите, попросту нет денег. Не потянут сезон в высшем обществе. Вот вам и ответ, можно ли набрать 18 клубов для РПЛ .

Если не плодить братские клубы, как у «Зенита», еще и для «Спартака» и «Локомотива» - а спонсоры москвичей могут позволить себе через дочернюю компанию создать по «Оренбургу» с бюджетом в 20 миллионов в год, то надо закрывать лавочку популизма. Скорее пора думать, как обеспечить выживание всем и каждому в РПЛ ? «Уралу», «Тамбову» и всем остальным.

Что можно сделать, чтобы не было клубов-банкротов хотя бы лет пять? Что сделать, чтобы «Рубин» не закрыли в ближайшие два года? И ответ на поверхности. Раз в РПЛ большинство клубов получают государственное финансирование, то если бы «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» не боялись роста конкуренции – а никому из них не хочется финишировать ниже «Ростова» или вплотную к «Арсеналу», то давно надо было пересмотреть систему премиальных.

Если бы деньги из бюджетов поступали в общий призовой фонд РПЛ – по аналогу с фондом УЕФА в ЛЧ или ЛЕ , а потом делились между середняками по результатам – был бы шанс увидеть рост возможностей. Но такую систему не внедрят, поскольку может оказаться, что в «Локомотиве» или «Зените» деньги так умно тратить, как в провинции, не умеют. Следовательно, фиксируем – РПЛ обновилась на одну девятую, «Уфа» и «Крылья Советов» не вылетели.

А «Тамбов» и «Сочи» - такие же скороспелые проекты, как «Уфа», например. То есть клубы существуют благодаря энтузиазму местных властей или известных заступников. Захотели перевезти «Динамо» из Санкт-Петербурга на юг – вот вам и новичок РПЛ . Есть у «Тамбова» поддержка местных чиновников? Клуб попал в элиту, хотя три года назад играл в ПФЛ . При этом уже заявлено о задаче попасть в еврокубки. Серьезно? Сразу в Лигу Европы?

У всех клубов РПЛ общая задача

Забавный получился сезон в «вышке». Пока «Енисей» просто наслаждался процессом вылета из РПЛ , а «Анжи» пробовал уйти достойно – в принципе, получилось, остальные четырнадцать клубов к концу весны поняли задачу на следующий сезон. Каждый должен сыграть качественнее, чем в прошлом сезоне. Причины разные, но фактор потребности прогресса объединяется всех.

«Зенит»? Выиграли чемпионат, но в футбольном смысле должны перейти от неудачника плей-офф ЛЕ к успешной команде ЛЧ – а между лигами разница очевидна. «Локомотив»? Надо пройти сезон без спадов и цепляться за чемпионскую борьбу, класса и денег хватает. «Краснодар»? Нужна прямая путевка в ЛЧ и реальная борьба за титул – Мусаев и сам об этом знает, говорил уже, что пора бы делать решающий шаг к вершине.

Про ЦСКА все ясно – молодая команда должна повзрослеть. Нельзя на обаятельности выезжать долго. «Спартак» сам обозначил задачу – борьба за второе место и Кубок России. То есть снова ставка на прогресс. «Тамбов» и «Сочи» имеют общую задачу – не вылететь, а для этого надо научиться рубиться в РПЛ , как это делает, например, «Оренбург». Но у Федотова вырос аппетит – тренер толковый, денег немного, но финансирование стабильное. Так что крепкая опытная команда будет цепляться за место в ЛЕ .

Ведь там сыграет «Арсенал», и им очень важно не повторить опыт «Уфы». Команда Евсеева, как и «Крылья Советов», явно мечтают в новом сезоне быть дальше от зоны вылета, чем были сейчас. Нет ни одной команды, которую устраивает нынешнее положение. Например, «Динамо», если появятся деньги и удача, пойдет в район шестого места. «Рубину» важно реже расписывать мировые – а для начала надо сохранить качественный футбол, чтобы не вылететь.

У «Ахмата», «Ростова» и «Урала» тоже есть амбиции – как минимум первые двое не прочь повторить успех последних в Кубке России, раз в чемпионате заскочить очень высоко будет сложно, ведь финансовый отрыв между пятью первыми клубами и остальными большой. Зато в пятерке всегда есть свой «Зенит» или свой «Спартак» - гранд, умудрившийся упасть на пятую строчку. И из такой позиции достать можно каждого – у «Арсенала» почти получилось.

На расклад повлияют еврокубки

Если в Серии А многие клубы – «Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан», возможно, еще «Лацио» и «Фиорентина», могут по очереди сменить главных тренеров, то в РПЛ ситуация другая. Не исключено, что Семак, Семин, Мусаев, Ганчаренко и Кононов начнут новый сезон. И уволить в этой пятерке могут разве что тренера «Спартака». Схватка будет без новых тренерских ставок, что позволяет выигрывать за счет понимания своих команд.

Кроме того, «Зенит» давно не играл в Лиге чемпионов, и если жребий будет злым к команде Семака – отдадут много сил, чтобы достойно представить РПЛ в главном еврокубке, а в результате будут потери в чемпионате. «Локомотив» тоже в Лиге чемпионов – и теперь попробуют сыграть качественнее. Потратят силы, будут терять очки дома, как и «Краснодар», которого ждет ранний и сложный старт нового сезона.

Что же получается, «Спартак» может воспользоваться ситуацией? Вряд ли, скорее ЦСКА подсуетится, ведь «армейцы» попадают в группу Лиги Европы – могут спокойно сыграть и за премиальные от УЕФА , и чтобы вернуться в первую тройку, если молодые футболисты продолжат прогрессировать и летние потери ограничатся Фернандесом (говорят, даже за Влашича еще повоюют, не обязательно «Эвертон» отдаст Николу другому клубу).

Без реформ прогресс исключен

Понятно, что нужно вкачать в любого середняков много денег и поставить футбол, чтобы кто-то вмешался в пятерку, даже если «Спартак» будет привычно податливым. Но если за неделю до начала первенства в РФС изменят лимит и окажется, что у многих клубов полно «лишних» легионеров в заявках, многие буду экстренно спихивать иностранцев в аренды середнякам РПЛ . А что может Еременко, оказавшись в «Ростове» - видели весной.

Также невесело констатируем, что «Тамбов» и «Сочи» способны стать главными аутсайдерами следующего чемпионата. Если у «Рубина» не закончатся деньги и моральные силы, конечно же. Но в целом из ФНЛ подпитки серьезной нет и быть не может. Зато можем надеяться, что прошедший сезон не понравился ни «Зениту», ни «Спартаку». Если взять 14 клубов, которые сохраняют места в РПЛ , то успешных по игре и результату двое. «Локомотив» взял кубок и прямую путевку в ЛЧ – удача, а тульский «Арсенал» впервые в еврокубках и работают здорово.

Все больше команд, удовлетворенных сезоном, быть не может. Кто-то играл лучше, чем получил – как «Динамо». Кому-то не хватило сил – «Ростов» шел высоко, но скатился к концу сезона. А некоторые полностью провалились – как «Спартак». Но когда сразу шестнадцать клубов (вместе с новичками) понимают, что надо играть лучше – качественнее, стабильнее, успешнее, то и без расширения лиги можно сделать шаг вперед. Но для этого важно сообща учиться зарабатывать. РПЛ выше всех европейских лиг, кроме топ-5, поскольку в российском футболе до сих пор больше денег, чем у остальных.