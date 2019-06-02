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Определились все участники нового сезона РПЛ

вчера, 19:08

Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.

По итогам сегодняшних стыковых матчей «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили прописку в элите.

Таким образом, в следующей кампании сыграют: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат», «Ростов», «Урал», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов», «Сочи».

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   672 / 838
сегодня в 01:24
Удачи Сочи.Помню как против Краснодара доносилось похрюкивание,ржание и скулижение из 51ика,свинарника и конюшни о искусственности ,несправедливости и печальной участи балласта.Теперь это лучший клуб России.Да, у него нет ещё громких титулов.Но он лучший.То же самое желаю и СОЧИ .Ещё раз -удачи Сочи и Тамбову
ErnestobossValverde
ErnestobossValverde
   623 / 838
вчера в 23:52
Анжи нет и это прекрасно!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 838
вчера в 23:46
Осталось календарь правильно составить....

А то получиться опять как в этом сезоне...
Спартак в последних 8-ми матчах не встречался ни с кем из лидеров...
А ЦСКА 4 последних гостевых матча провёл с Локомотивом, Спартаком, Краснодаром и Зенитом....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 838
вчера в 20:46
Из любого состава лиги одни будут лидерами, други- середняками а третьи аутсайдерами.
Хорошо, что решилось на поле, а не в кабинетах путём замен...
Питер рулит
Питер рулит
   271 / 838
вчера в 20:28
Спартак,ахмат и дно- явно лишние !!!
mortid
mortid
   132 / 838
вчера в 20:27
Интересно, Сочи из-за стадика пропихнули в РПЛ?
Таганский
Таганский
   127 / 838
вчера в 20:02
Думал, у Тамбова прозвище "товарищи", а они все-таки "волки"..))
RIR68
RIR68 ответил Ваня лучший
   131 / 838
вчера в 19:52
Уфа и Тамбов лишние. Стадионов нет
Сочи искусственно созданный проект. на сколько его хватит?
ДСА
ДСА
   83 / 838
вчера в 19:43
Стыки прошли без неожиданностей.
Ваня лучший
Ваня лучший
   107 / 838
вчера в 19:33
Уфа и Тамбов лишние. Стадионов нет
particular
particular
   3 / 838
вчера в 19:33
Определилась пятёрка команд, которые будут набирать очки, рубиться в дерби и оспаривать позиции...
И остальные, которые будут рады малому, лишь бы, по итогам не вылететь в ФНЛ...
Литейный 4
Литейный 4
   22 / 838
вчера в 19:22
    Байкал-38
    Байкал-38
       11 / 838
    вчера в 19:20
    Без неожиданностей.
    Novograd
    Novograd
       445 / 838
    вчера в 19:18
    Аахаааааааап каму єто пазорище надо
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       26 / 838
    вчера в 19:16
    Унылая игра КС с НН. КС больше просто повезло. Команды почти не били в створ ворот.
    С такой игрой будут аутсайдерами РПЛ.
    волгoдoн
    волгoдoн
       236 / 838
    вчера в 19:10
    Ростов удачи!
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