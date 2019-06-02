Определились все участники нового сезона РПЛ

Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
По итогам сегодняшних стыковых матчей «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили прописку в элите.
Таким образом, в следующей кампании сыграют: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат», «Ростов», «Урал», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов», «Сочи».
А то получиться опять как в этом сезоне...
Спартак в последних 8-ми матчах не встречался ни с кем из лидеров...
А ЦСКА 4 последних гостевых матча провёл с Локомотивом, Спартаком, Краснодаром и Зенитом....
А то получиться опять как в этом сезоне...
Спартак в последних 8-ми матчах не встречался ни с кем из лидеров...
А ЦСКА 4 последних гостевых матча провёл с Локомотивом, Спартаком, Краснодаром и Зенитом....
Хорошо, что решилось на поле, а не в кабинетах путём замен...
Хорошо, что решилось на поле, а не в кабинетах путём замен...
И остальные, которые будут рады малому, лишь бы, по итогам не вылететь в ФНЛ...
И остальные, которые будут рады малому, лишь бы, по итогам не вылететь в ФНЛ...
С такой игрой будут аутсайдерами РПЛ.
С такой игрой будут аутсайдерами РПЛ.