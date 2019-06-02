Определились все участники нового сезона РПЛ

Быть или не быть? Английская гегемония в еврокубках «Соккер.ру» интересно, удержат ли британцы лидерские позиции? Ведь есть причины

Знаем всех участников РПЛ 2019/20. Чего от них ждать? В день, когда «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили места в высшей футбольной лиге,