15 клубов выступили за расширение числа участников РПЛ. «Спартак» - против

В четверг в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором обсуждался проект расширения числа участников первенства до 18 клубов.
Сообщается, что 15 российских клубов одобрили идею и только «Спартак» выступил против. Окончательное решение будет принято позднее исполкомом РФС.
Сегодня 12:46
Надо вообще как в МЛС. Поделить на запад и восток. Потолок зп. И драфт для молодых.
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и много ли у нас команд на Востоке?
РПЛ нужно поделить на следующие конференции:.
1. Конференция "Газпром и друзья"
Зенит, Крылья Советов, Цска, Оренбург, Уфа, Урал, Краснодар
2. Конференция "Чемпионат России по футболу"
все остальные клубы
Сегодня 12:46
Надо вообще как в МЛС. Поделить на запад и восток. Потолок зп. И драфт для молодых.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и много ли у нас команд на Востоке?
РПЛ нужно поделить на следующие конференции:.
1. Конференция "Газпром и друзья"
Зенит, Крылья Советов, Цска, Оренбург, Уфа, Урал, Краснодар
2. Конференция "Чемпионат России по футболу"
все остальные клубы
Вывод: 15 ручных клубов сказали "ДА" Прядкину... Спартак не ведется на бредо-идеи без должной подготовки. Сами же ныть будете потом!
Вывод: 15 ручных клубов сказали "ДА" Прядкину... Спартак не ведется на бредо-идеи без должной подготовки. Сами же ныть будете потом!
С 16-ю то командами кони с поросятами на газоны да на градусники смотрят...
Ну, сами примут, сами и маяться будут...
С 16-ю то командами кони с поросятами на газоны да на градусники смотрят...
Ну, сами примут, сами и маяться будут...
И..иоты! Нужно сокращать, чтобы общий уровень поднять, а они плодят себеподобных!
И..иоты! Нужно сокращать, чтобы общий уровень поднять, а они плодят себеподобных!
Создайте инфраструктуру, каждому клубу по стадиону, резервный фонд на случай форс-мажоров - а потом расширяйтесь.
Клоунада!
Создайте инфраструктуру, каждому клубу по стадиону, резервный фонд на случай форс-мажоров - а потом расширяйтесь.
Клоунада!