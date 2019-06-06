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15 клубов выступили за расширение числа участников РПЛ. «Спартак» - против

сегодня, 12:43

В четверг в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором обсуждался проект расширения числа участников первенства до 18 клубов.

Сообщается, что 15 российских клубов одобрили идею и только «Спартак» выступил против. Окончательное решение будет принято позднее исполкомом РФС.

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Все комментарии
beefs
beefs
   121 / 814
сегодня в 14:19
чудно как то...
Суеверный
Суеверный
   247 / 814
сегодня в 14:09
Придется примкнуть к странам где постоянно проводятся ДВА матча в неделю. А это ведущие футбольные страны Европы. Это плюс. А вот вопрос - куда девать розыгрыш Кубка? Мы не Британия, где есть длинный чемпионат и два кубка. Может быть разыгрывать молодежными составами? Страсти на поле будут точно взрослые, а ребятам - возможность проявить себя предоставится.
ziborock
ziborock ответил oFANATo
   59 / 814
сегодня в 14:09
Одна паршивая овца в стаде всегда найдется.
Стадо говоришь....)))
ziborock
ziborock
   59 / 814
сегодня в 14:08
А давайте всех из ФНЛ позовем, что уж там мелочиться! Количество не есть качество!
Морозовский
Морозовский
   8 / 814
сегодня в 14:07
С одним условием - оставить "Анжи", раз эти 15-ть СЛЕПЫЕ!!!
ziborock
ziborock ответил makkie
   59 / 814
сегодня в 14:05
Алания, Амкар, Тосно, Томь, Ротор, Жемчужина, ФК Москва, Сатурн Рен-ТВ, Текстильщик, Уралан, Асмарал, Арарат и Анжи поддержали идею расширения РПЛ (С) Вывод: 15 ручных клубов сказали "ДА" Прядкину... Спартак не ведется на бредо-идеи без должной подготовки. Сами же ныть будете потом!
Они всегда ноют и им всегда стыдно!
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 814
сегодня в 14:02
Расширять, не расширять. Не о том паритесь вы там в РПЛ. Нужно выкинуть Цска и лига будет гораздо честней, и, как следствие, интересней)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   256 / 814
сегодня в 13:56
Леня Киевский прикинул, что придется за лишние матчи чемодончики носить, что бы выбраться с 5-го места РПЛ, да еще в квалификации ЛЕ лишние матчи играть вот и сопротивляется.
серый1925
серый1925 ответил denmig
   511 / 814
сегодня в 13:55
Нормальная затея - а то мало банкротов типа тосны, амкара, Анжи! Надо бы побольше их понаплодить! И..иоты! Нужно сокращать, чтобы общий уровень поднять, а они плодят себеподобных!
оставить одних убогих
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
   54 / 814
сегодня в 13:54
Ну хоть в этом у нас согласие...) 😊
"Я полезных перспектив никоды не супротив" (с)
серый1925
серый1925
   511 / 814
сегодня в 13:52
А баба - яга против !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Jum13
   231 / 814
сегодня в 13:51
Ну хоть в этом у нас согласие...) 😊
oFANATo
oFANATo
   62 / 814
сегодня в 13:48
Одна паршивая овца в стаде всегда найдется.
ОПС
ОПС
   151 / 814
сегодня в 13:47
От Спартака можно ждать чего угодно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 814
сегодня в 13:44
понятно кто у нас сектанты
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   267 / 814
сегодня в 13:42
mtv191991
Сегодня 12:46
Надо вообще как в МЛС. Поделить на запад и восток. Потолок зп. И драфт для молодых.
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и много ли у нас команд на Востоке?

РПЛ нужно поделить на следующие конференции:.

1. Конференция "Газпром и друзья"
Зенит, Крылья Советов, Цска, Оренбург, Уфа, Урал, Краснодар

2. Конференция "Чемпионат России по футболу"
все остальные клубы
ДСА
ДСА
   57 / 814
сегодня в 13:39
Если большинство ЗА, следует принять это.
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 13:39
Федун, не хочет на 4 матча больше вкладываться в комитет, да и блатных поставщиков не будет!
Tott_Hot
Tott_Hot
   152 / 814
сегодня в 13:35
Адекватное решение Спартака. Зачем плодить банкротов?
makkie
makkie
   19 / 814
сегодня в 13:30
Алания, Амкар, Тосно, Томь, Ротор, Жемчужина, ФК Москва, Сатурн Рен-ТВ, Текстильщик, Уралан, Асмарал, Арарат и Анжи поддержали идею расширения РПЛ (С)

Вывод: 15 ручных клубов сказали "ДА" Прядкину... Спартак не ведется на бредо-идеи без должной подготовки. Сами же ныть будете потом!
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G. ответил makkie
   415 / 814
сегодня в 13:28
Забавно как местные переобуваются на ходу... и все потому, что Спартак выступил против, что логично. Создайте инфраструктуру, каждому клубу по стадиону, резервный фонд на случай форс-мажоров - а потом расширяйтесь. Клоунада!
В натуре, играть некогда. Еще эти дауны календарь не могут составить нормально. Спартак - чемпион!
GreeM
GreeM
   320 / 814
сегодня в 13:27
В Спартаке всё как не у людей. 😄
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 814
сегодня в 13:26
Хорошо такие решения принимать летом, в жару. Только играть придется зимой, в мороз. Это не Англия, где перед НГ играют.
С 16-ю то командами кони с поросятами на газоны да на градусники смотрят...
Ну, сами примут, сами и маяться будут...
denmig
denmig
   493 / 814
сегодня в 13:26
Нормальная затея - а то мало банкротов типа тосны, амкара, Анжи! Надо бы побольше их понаплодить!
И..иоты! Нужно сокращать, чтобы общий уровень поднять, а они плодят себеподобных!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   256 / 814
сегодня в 13:24
Позор спартаку.
makkie
makkie
   19 / 814
сегодня в 13:23
Забавно как местные переобуваются на ходу... и все потому, что Спартак выступил против, что логично.
Создайте инфраструктуру, каждому клубу по стадиону, резервный фонд на случай форс-мажоров - а потом расширяйтесь.
Клоунада!
Jum13
Jum13
   54 / 814
сегодня в 13:20
Зато смешно читать как свиньям стыдно за кого-то. Видать за себя их гордость распирает от 4-го места в группе в ЛЕ, и что смогли таки зацепиться за зону ЕК, а не за своё любимое 6-е )))
13 RUS
13 RUS
   205 / 814
сегодня в 13:19
И тут 7партак навонял
drug01
drug01
   65 / 814
сегодня в 13:18
Спартак всегда против!
Jum13
Jum13 ответил номер 12
   54 / 814
сегодня в 13:16
Если делать два этапа, то наоборот нужно расширять РПЛ и делить ее на две конференции, как в НХЛ.
Ну или так, согласен
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