Прядкин: «Два клуба РПЛ на 15 и 16 местах будут играть с 3 и 4 клубами ФНЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями об идее увеличения числа участников первенства до 18 команд.

Мы рассмотрели этот вопрос по поручению Исполкома. В рамках РПЛ создана рабочая группа, которая должна отработать все нюансы в течение двух недель. Если говорить в общем, большинство поддерживает. Даже те, кто сомневался или воздержался, говорят, что нужно больше команд. Но надо иметь стабильные клубы, материальную базу, академии и так далее. Сейчас мы не говорили о том, что будет расширение и мы к этому идем. Мы пока рассмотрим рабочие механизмы и предложения, направим их в комитет профессионального футбола, чтобы коллегиально принять решение и положить президенту РФС на стол предложение о расширении.

По календарю — есть места, ужмёмся. Год на год не попадает. Это все нюансы, которые отработает рабочая группа. По ходу чемпионата нельзя менять регламент, но мы предусмотрели то, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ . Два последних клуба на 15 и 16 местах будут играть с 3 и 4 местами ФНЛ , многие за такой вариант. Но возможны и другие варианты. Сейчас вопроса не было, мы лишь готовим предложение.

Если расширение состоится, то мы перейдём на ту же форму — 17 и 18 места будут вылетать напрямую, а 15 и 16 будут играть стыки. Мы убедились, что такой вариант эффективен. Пока что это всё, что я могу сказать.

Например, и Кикнадзе, и Бабаев сказали, что для нашей страны необходимо больше играть, но все с оговоркой, и я об этом тоже говорил — хотелось бы, чтобы команды были экономически стабильными. Мы тоже переживаем. Мы бы не хотели таких ситуаций, чтобы что-то случалось и клуб не мог доигрывать сезон. И что в итоге? Пересматривать таблицу чемпионата? Мы хотим расшириться, но должна быть финансовая организация. Клубы должны ставить соответствующие задачи.