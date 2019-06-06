«Тамбов» может проводить домашние матчи РПЛ в Волгограде

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает вариант с проведением домашних матчей РПЛ в Волгограде.
Вариант с Волгоградом рассматриваем и обсуждаем. Рассматриваем из-за того, что нам это будет экономически выгоднее. Понимаем, что в Волгограде на нас будет ходить больше людей, поэтому надеемся отбить так какую-то часть затрат.
Так, это кто у нас? Авангард. Он чей? Курский. Ну тут все ясно, игра пройдет в Омске или в Петрозаводске.
Так, это кто у нас? Авангард. Он чей? Курский. Ну тут все ясно, игра пройдет в Омске или в Петрозаводске.