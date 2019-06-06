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«Тамбов» может проводить домашние матчи РПЛ в Волгограде

сегодня, 21:00

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает вариант с проведением домашних матчей РПЛ в Волгограде.

Вариант с Волгоградом рассматриваем и обсуждаем. Рассматриваем из-за того, что нам это будет экономически выгоднее. Понимаем, что в Волгограде на нас будет ходить больше людей, поэтому надеемся отбить так какую-то часть затрат.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   59 / 814
сегодня в 21:41
Тамбов-Ротор.
Морозовский
Морозовский
   9 / 814
сегодня в 21:40
Люблю Волгоград!
Николай 86
Николай 86
   289 / 814
сегодня в 21:38
После расширения лиги:
Так, это кто у нас? Авангард. Он чей? Курский. Ну тут все ясно, игра пройдет в Омске или в Петрозаводске.
EAGuar As
EAGuar As
   73 / 814
сегодня в 21:34
Но Тамбову удачи .
EAGuar As
EAGuar As
   73 / 814
сегодня в 21:29
Там ерунда . Верст так 500 ... 😋🤩😍😁⚠️
wingback
wingback
   143 / 814
сегодня в 21:29
Тамбову объяснили, что для этого нужно сдать два матча хрякам в чемпионате и один,возможно, в Кубке...
Bolshoy
Bolshoy ответил Ильдар Яруллин
сегодня в 21:20
Хм. То есть команда из Тамбова не хочет проводить матчи на родной арене, а хочет в Волгограде, потому что там больше людей придет?! А для чего тогда этот несчастный клуб в городе? А давайте и Уфа в Сочи переедет, и Енисей в Москве домашние матчи будет проводить. Самая УБОГАЯ лига в мире, нет сил уже.
Мил человек! Стадион в Тамбове не подходит для РПЛ. Вы разве не в курсе? Хотя , если бы вы были в курсе, то знали бы , что им было предоставлено два стадиона - в Волгограде и в Саранске. И первоначально они выбрали Саранск. Причем, из тех же экономических соображений.
Anisovich
Anisovich
   220 / 814
сегодня в 21:15
Как Тамбову дали лицензию?
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   609 / 814
сегодня в 21:08
Хм. То есть команда из Тамбова не хочет проводить матчи на родной арене, а хочет в Волгограде, потому что там больше людей придет?! А для чего тогда этот несчастный клуб в городе? А давайте и Уфа в Сочи переедет, и Енисей в Москве домашние матчи будет проводить. Самая УБОГАЯ лига в мире, нет сил уже.
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