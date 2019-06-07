Черчесов: «Думаю, что Газинский пропустит несколько месяцев»

Наставник сборной России рассказал о состоянии игроков команды накануне отборочных матчей Евро-2020.

Состояние улучшалось с каждым днем, сегодня появилась свежесть. После окончания сезона мы дали три дня, чтобы ребята передохнули. Что касается состояния здоровья футболистов, то маленькие болячки — это рабочий момент. Единственное — нас расстроила травма Газинского. Я общался с ним по видеоконференции. Сегодня у него должна была быть операция. Думаю, на несколько месяцев мы его потеряли.

В каком состоянии газон? Лучше спросить у игроков. Я постоять могу на любом.