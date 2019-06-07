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Черчесов: «Думаю, что Газинский пропустит несколько месяцев»

сегодня, 13:50

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков команды накануне отборочных матчей Евро-2020.

Состояние улучшалось с каждым днем, сегодня появилась свежесть. После окончания сезона мы дали три дня, чтобы ребята передохнули. Что касается состояния здоровья футболистов, то маленькие болячки — это рабочий момент. Единственное — нас расстроила травма Газинского. Я общался с ним по видеоконференции. Сегодня у него должна была быть операция. Думаю, на несколько месяцев мы его потеряли.

В каком состоянии газон? Лучше спросить у игроков. Я постоять могу на любом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   205 / 817
сегодня в 14:42
Так глупо отпуск потерять...
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   174 / 817
сегодня в 14:31
Умеет чабан в сборной ломать игроков, здоровья Газинскому!
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