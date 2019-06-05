Газинский: «Завтра узнаю сроки восстановления»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о травме, которую он получил в расположении сборной России.

Всё нормально, спасибо. Я сейчас в аэропорту, вылетаю в Мюнхен на обследование. Это был игровой момент. Шла подача углового, небольшое столкновение в борьбе за мяч и… Наверное, я неудачно руку поставил, плюс соперник чуть-чуть подтолкнул в плечо. Нет-нет, дело не в падении. Я в борьбе повредил плечо. На 99 процентов уверен, что умысла со стороны соперника не было. Да он меня в тот момент и не видел, задом пятился.

С этим плечом давно мучаюсь, уже две травмы было. Последняя – в феврале, на сборах.

Честно говоря, как точно звучит диагноз, пока не знаю. Мне никто ничего не говорил. Только позвонили из клуба и сказали, что нужно лететь в Германию. В четверг – обследование в одной из клиник Мюнхена. После этого наступит ясность.