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Газинский: «Завтра узнаю сроки восстановления»

сегодня, 18:16

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о травме, которую он получил в расположении сборной России

Всё нормально, спасибо. Я сейчас в аэропорту, вылетаю в Мюнхен на обследование. Это был игровой момент. Шла подача углового, небольшое столкновение в борьбе за мяч и… Наверное, я неудачно руку поставил, плюс соперник чуть-чуть подтолкнул в плечо. Нет-нет, дело не в падении. Я в борьбе повредил плечо. На 99 процентов уверен, что умысла со стороны соперника не было. Да он меня в тот момент и не видел, задом пятился.

С этим плечом давно мучаюсь, уже две травмы было. Последняя – в феврале, на сборах.

Честно говоря, как точно звучит диагноз, пока не знаю. Мне никто ничего не говорил. Только позвонили из клуба и сказали, что нужно лететь в Германию. В четверг – обследование в одной из клиник Мюнхена. После этого наступит ясность.

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Denkuz
Denkuz
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сегодня в 18:20
Здоровья Газинскому!
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