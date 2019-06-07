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Президент ФНЛ: «„Чайка“ - член ФНЛ»

сегодня, 15:52

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что организация не наказывала «Чайку», матч которой был признан договорным. В следующем сезоне клуб будет выступать в ФНЛ.

Что касается матча между «Чайкой» и «Черноморцем», то на данный момент «Чайка» — член ФНЛ. Пока будет не совсем корректно строить какие-то догадки, что там может произойти, потому что проверка все еще идет.

Мне бы не хотелось начинать сезон с вопросов финансирования. У нас есть положение о лицензировании клубов, все успешно прошли эту процедуру. Четыре сезона подряд 20 команд начинало и 20 заканчивало. Надеюсь, что времена, когда у нас снимались команды, остались в прошлом.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   85 / 809
сегодня в 16:18
Скоро будет понятно что это за Чайка .
Аксинья
Аксинья
   61 / 809
сегодня в 16:01
Лицензия на договорняки есть только у Зенита на игры с Уфой и Пуховиком, а для остальных клубов это строжайщее табу.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   153 / 809
сегодня в 15:54
Плохо чайка начала, сразу видно ростовская.
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