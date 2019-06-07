Президент ФНЛ: «„Чайка“ - член ФНЛ»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что организация не наказывала «Чайку», матч которой был признан договорным. В следующем сезоне клуб будет выступать в ФНЛ .

Что касается матча между «Чайкой» и «Черноморцем», то на данный момент «Чайка» — член ФНЛ . Пока будет не совсем корректно строить какие-то догадки, что там может произойти, потому что проверка все еще идет.

Мне бы не хотелось начинать сезон с вопросов финансирования. У нас есть положение о лицензировании клубов, все успешно прошли эту процедуру. Четыре сезона подряд 20 команд начинало и 20 заканчивало. Надеюсь, что времена, когда у нас снимались команды, остались в прошлом.