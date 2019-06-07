Д. Билялетдинов: «Расширение РПЛ не затянет топовые клубы в болото»

Бывший полузащитник «Спартака» положительно относится к расширению РПЛ .

Расширение клубов в Российской премьер-лиге — это хорошая идея, но я не знаю, как она может существовать в нынешних реалиях. Денег становится всё меньше, команд, готовых тянуть турнир, — меньше. Кто эти два клуба, которые захотят участвовать в чемпионате и нести убыток?

Это не затянет топовые клубы в болото и не отразится на игре в Лигах чемпионов и Европы. В чемпионат России попадают неслабые команды. К тому же турнир показывает, что наши ожидания часто не соответствуют реальности.