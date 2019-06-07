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Черчесов: «После ЧМ много детей стало заниматься футболом»

сегодня, 13:06

Наставник сборной России Станислав Черчесов считает, что проведение ЧМ-18 принесло пользу стране.

Чемпионат мира изменил в стране многие чисто материальные вещи, включая стадионы, аэропорты, дороги, гостиницы. Турнир получился красочным, хорошо организованным. Но для меня как для главного тренера он дал другой позитивный сигнал: много детей стало заниматься футболом. Мы показали результат, который вдохновил молодежь. Это самое главное.

На чемпионате мира мы подняли планку, и нет никакого резона и желания ее опускать. Болельщик сборной всегда был требовательный, но и футболисты хотят оставаться на том же высоком уровне, а еще лучше - прибавлять. В общем, мы сами с себя спрашиваем.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что сейчас в стране футболом занимается 2,9 млн человек.

 

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