Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о смене поколений в национальной команде.
В 2016 году, когда я принял сборную, ее тоже покинули многие футболисты. Пришлось проводить процедуру обновления. Сейчас мы к этому тоже готовы. На текущем сборе у нас только 11 игроков с чемпионата мира. Больше половины ребят - новые. Наша задача - внимательно наблюдать за теми футболистами, которые прибавляют. Это естественный процесс, происходящий и в любом клубе. Каждый тренер сталкивается с подобным. Самое главное - воспринимать это как должное, не зацикливаться на прошлых успехах, а смотреть, кто дальше способен приносить команде пользу.
успех четвертьфинал на домашнем ЧМ?
не футбольная Южная Корея на домашнем ЧМ дошла до полуфинала.
успех четвертьфинал на домашнем ЧМ?
не футбольная Южная Корея на домашнем ЧМ дошла до полуфинала.