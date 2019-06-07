Черчесов: «Не нужно зацикливаться на прошлых успехах»

Главный тренер сборной России рассказал о смене поколений в национальной команде.

В 2016 году, когда я принял сборную, ее тоже покинули многие футболисты. Пришлось проводить процедуру обновления. Сейчас мы к этому тоже готовы. На текущем сборе у нас только 11 игроков с чемпионата мира. Больше половины ребят - новые. Наша задача - внимательно наблюдать за теми футболистами, которые прибавляют. Это естественный процесс, происходящий и в любом клубе. Каждый тренер сталкивается с подобным. Самое главное - воспринимать это как должное, не зацикливаться на прошлых успехах, а смотреть, кто дальше способен приносить команде пользу.