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Черчесов: «Не нужно зацикливаться на прошлых успехах»

сегодня, 12:23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о смене поколений в национальной команде.

В 2016 году, когда я принял сборную, ее тоже покинули многие футболисты. Пришлось проводить процедуру обновления. Сейчас мы к этому тоже готовы. На текущем сборе у нас только 11 игроков с чемпионата мира. Больше половины ребят - новые. Наша задача - внимательно наблюдать за теми футболистами, которые прибавляют. Это естественный процесс, происходящий и в любом клубе. Каждый тренер сталкивается с подобным. Самое главное - воспринимать это как должное, не зацикливаться на прошлых успехах, а смотреть, кто дальше способен приносить команде пользу.

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АС35
АС35
   261 / 816
сегодня в 12:54
о каких успехах бредит Станислав Саламович
Averoniy
Averoniy
   347 / 816
сегодня в 12:52
Черчесова в спартаке бестрофейном научили успехи себе приписывать не существующие.
EAGuar As
EAGuar As
   82 / 816
сегодня в 12:46
Удачи сборной России .
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   166 / 816
сегодня в 12:40
о каких успехах говорит лысый клоун?
успех четвертьфинал на домашнем ЧМ?
не футбольная Южная Корея на домашнем ЧМ дошла до полуфинала.
Foxes
Foxes
   297 / 816
сегодня в 12:39
Мы уже поняли.
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
сегодня в 12:37
Много сегодня Стаса на соккере...
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   231 / 816
сегодня в 12:34
хорошо, не будем.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Гоша Тамбовский
   142 / 816
сегодня в 12:27
А разве были успехи?
А Александра Невского индюк/барану за красивую лысину дали ? А ЗМС ногомячистам ?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   176 / 816
сегодня в 12:25
А разве были успехи?
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