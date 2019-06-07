Дзюба: «В Саранске очень красивый стадион и хорошее поле»

Форвард сборной России заявил, что его устроило состояние поля на стадионе в Саранске.

Поле в хорошем состоянии, но надеюсь, что в день матча оно будет ещё лучше, немного суховато. В целом, очень красивый стадион и хорошее поле. Мы довольны.

У нас есть свои цели и задачи, как сказал Станислав Саламович. Мы должны их выполнить. Каждый должен отдаваться полностью на футбольном поле и тогда будет результат. Цели забить Сан-Марино у меня нет, смогу — я буду рад. Все предпосылки к этому есть.