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Дзюба: «В Саранске очень красивый стадион и хорошее поле»

сегодня, 13:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноЗавтра в 19:00 Не начался

Форвард сборной России Артём Дзюба заявил, что его устроило состояние поля на стадионе в Саранске.

Поле в хорошем состоянии, но надеюсь, что в день матча оно будет ещё лучше, немного суховато. В целом, очень красивый стадион и хорошее поле. Мы довольны. 

У нас есть свои цели и задачи, как сказал Станислав Саламович. Мы должны их выполнить. Каждый должен отдаваться полностью на футбольном поле и тогда будет результат. Цели забить Сан-Марино у меня нет, смогу — я буду рад. Все предпосылки к этому есть.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   517 / 817
сегодня в 14:37
Ждем уверенной победы.
Valeleo
Valeleo
   91 / 817
сегодня в 14:28
Стадион хороший, судьба его незавидная.
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